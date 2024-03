Médicos Sem Fronteiras realiza jantar beneficente para arrecadar fundos

A organização internacional médico-humanitária, Médicos Sem Fronteiras (MSF), está promovendo um jantar beneficente com leilão silencioso para arrecadar recursos, que serão utilizados em projetos de cuidados de saúde e de resposta a emergências em mais de 70 países onde atua. O evento, que terá ingressos limitados, acontece no dia 16 de abril, em São Paulo, com apoio de parceiros da organização, como o tradicional restaurante Rodeio, que sediará esta primeira edição.

Além de degustar o cardápio da churrascaria premium a la carte, os participantes do jantar ainda poderão dar lances para adquirir peças exclusivas do movimento Art Of Love, cedidos pela Artery Global. As esculturas em formato de coração, feitas por artistas de diferentes origens, estarão expostas durante o evento e receberão lances dos presentes por meio de um leilão silencioso, que será realizado pela plataforma ESolidar.

Durante o evento, vários profissionais de MSF estarão à disposição do público para conversar sobre a organização e sobre suas experiências de trabalho. Entre eles, Raquel Soeiro, diretora interina da Unidade Médica Brasileira. A médica fará uma pequena apresentação para iniciar o bate-papo, criando um espaço rico para a troca de informações. O jantar é uma oportunidade para quem quer saber mais sobre as atividades de MSF em um ambiente que une arte e experiência gastronômica em uma única proposta.

Os ingressos para o jantar dão direito à entrada, prato principal, sobremesa, algumas bebidas do cardápio e café. Todos os itens serão disponibilizados por parceiros do evento. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma apoiadora Sympla a partir da próxima segunda, dia 18 de março de 2024. Os interessados podem adquirir um lugar ou mesas de 4 a 6 lugares. Todos os valores arrecadados têm o caráter de doação para MSF.

Sobre Médicos Sem Fronteiras

MSF é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a milhares de pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais e socioambientais, epidemias, desnutrição ou sem nenhum acesso à assistência médica. Oferece ajuda exclusivamente com base nas necessidades das populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente de poderes políticos e econômicos. Também é missão de Médicos Sem Fronteiras chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas atendidas em seus projetos.

Projetos de MSF no Brasil

Em resposta à crise Yanomami, a organização está oferecendo suporte na assistência médica a pacientes indígenas da Terra Indígena Yanomami (TIY) e na Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) em Roraima. Desde abril de 2023, equipes de Médicos Sem Fronteiras também estão em Portel, na região da Ilha do Marajó (PA), para levar cuidados de saúde à população, em especial nas zonas mais remotas. A organização colabora com a Secretaria Municipal de Saúde local para ampliar o acesso à saúde primária, saúde mental e saúde sexual e reprodutiva. Também é um objetivo de MSF apoiar a melhoria do fluxo de atendimento a sobreviventes de violência sexual.

Evento: Jantar beneficente e leilão silencioso

Onde: restaurante Rodeio (unidade Jardins)

Endereço: Rua Haddock Lobo, 1498, Cerqueira César, São Paulo.

Quando: 16 de abril de 2024

Horário: das 19h às 22h30

Ingressos disponíveis no site: https://www.sympla.com.br/jantar-beneficente-de-medicos-sem-fronteiras__2378966

Ingresso (Valor da doação por pessoa para MSF): R$1.800,00 (com taxas administrativas inclusas)