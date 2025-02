Médicos do Imot fazem cirurgia inédita de prótese de tornozelo

Quando o ex-bancário Washington Ávila, de 68 anos, procurou o Imot, em Mogi das Cruzes, devido a fortes dores no tornozelo, não imaginava que passaria por um procedimento inédito na região. Com artrose avançada e a articulação comprometida, a recomendação mais comum seria a imobilização. No entanto, o ortopedista Diego Braga, especialista em pé e tornozelo, propôs uma abordagem inovadora: a colocação de uma prótese, um método ainda pouco utilizado no Brasil.

A cirurgia foi realizada no último dia 15 de fevereiro, com a participação dos especialistas Diego Braga e Paulo Milanese, além da consultoria do médico Daniel Baumfelt, expert na técnica, que veio de Belo Horizonte-MG para acompanhar o procedimento.

Tecnologia avançada e recuperação do paciente

O procedimento, conhecido como artroplastia total do tornozelo, consiste na substituição da articulação por uma prótese. No caso de Ávila, foi implantado um dispositivo de titânio de quarta geração, importado dos Estados Unidos e desenvolvido com tecnologia de ponta.

“Essa cirurgia é indicada quando há um grau de destruição da articulação causado por uma alteração degenerativa ou por sequela de um trauma. O objetivo é eliminar a dor e garantir a mobilidade do paciente”, explica o ortopedista Diego Braga.

Após 20 anos de dores constantes, Washington Ávila viu no procedimento a sua última chance de recuperar a qualidade de vida. Agora, ele comemora a evolução positiva: “Estou sem dores. A minha recuperação está indo muito bem. Vou retirar a tala em 30 dias e iniciar as sessões de fisioterapia. Mas já estou bem feliz e satisfeito com a colocação da prótese”.

A cirurgia foi realizada no Hospital Vivalle, em São José dos Campos-SP, e o paciente recebeu alta no dia seguinte. Ele segue em recuperação domiciliar, acompanhado pela equipe do Imot, e se prepara para iniciar uma nova fase, agora sem dor.

Sobre o Imot

Fundado em 1976, o Imot é um dos maiores institutos especializados em ortopedia e traumatologia do Brasil. A unidade de Mogi das Cruzes-SP oferece pronto atendimento diário, consultas, fisioterapia, hidroterapia e diversos tratamentos especializados. Além disso, conta com a Imot Care, que oferece cuidados inter e multidisciplinares, e o Imot MovSaúde, com serviços exclusivos e inovadores.

Endereço:

Mogi das Cruzes: Rua Otto Unger, 433, Centro. Telefone: (11) 4728-3420

Rua Otto Unger, 433, Centro. (11) 4728-3420 Suzano: Rua Augusta Aparecida Carvalho Morais, 250, Jardim Santa Helena. Telefone: (11) 4741-3333

Mais informações no site e redes sociais (@clinicaimot).