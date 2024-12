Médicos debatem avanços recentes em tumores cerebrais de baixo grau

Na próxima quinta-feira (19), acontece a última edição do Neuro-Onco Online, realizado pela Orentt Medical, empresa de educação na área da saúde voltada para médicos e profissionais deste setor. Este módulo, que aborda os avanços recentes e pesquisas em gliomas de baixo grau, finaliza a série de webinars, que conta com a coordenação acadêmica do oncologista Dr. Fernando Maluf, membro do board científico da Orentt Medical, e a participação de especialistas nacionais e internacionais.

O módulo vai abordar os tratamentos dos cânceres do Sistema Nervoso Central (SNC) de forma completa, desde o diagnóstico até as novas terapias. Para se inscrever e participar, acesse o site e faça o cadastro .