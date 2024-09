Medicina UNIP: inscrições para o vestibular vão até 29 de outubro

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo da UNIP para ingresso no curso de Medicina. Oferecido em quatro campi no estado de São Paulo, serão ofertadas 400 vagas: Alphaville (100 vagas), Campinas (100 vagas), São José do Rio Pardo (100 vagas) e Sorocaba (100 vagas).

Ingresso por Prova Presencial: será realizada em 24 de novembro, às 14h, nos seguintes campi:

Alphaville (Santana de Parnaíba): Avenida Yojiro Takaoka, 3.500 – Alphaville – Santana de Parnaíba – São Paulo.

Campinas – Avenida Comendador Enzo Ferrari, 280 – Swift – Campinas – São Paulo.

São José do Rio Pardo: Rua Santa Terezinha,160 – Centro – São José do Rio Pardo – São Paulo.

Sorocaba: Avenida Independência, 210 – Sorocaba – São Paulo.

Paraíso (São Paulo, capital): Rua Vergueiro, 1.211 – Paraíso.

Obs.: o campus Paraíso será apenas uma alternativa de local de prova. Nele não será ministrado o curso de Medicina.

Ingresso pela nota do ENEM: o candidato que optar pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM deverá, no ato da inscrição, informar corretamente o CPF e o ano do ENEM escolhido, desde que realizado no período de 2015 a 2023.

Inscrições: poderão ser feitas até o dia 29 de outubro, pelo site www.unip.br, conforme as opções a seguir:

Ao inscrever-se, o candidato deverá optar pelo ingresso por prova presencial ou por meio das notas do ENEM. Em ambos os casos, há as seguintes opções:

Inscrição Simples, em que o candidato poderá optar por concorrer à vaga do curso de Medicina em apenas UM dos campi.

Inscrição Combo, em que o candidato poderá optar por concorrer à vaga do curso de Medicina, simultaneamente, nos QUATRO campi onde é oferecido o curso de Medicina (Alphaville [Santana do Parnaíba], Campinas, São José do Rio Pardo e Sorocaba).

Taxa de inscrição:

– Optando-se por utilizar a nota do ENEM para ingresso, a taxa de inscrição simples é de R$ 200,00.

– Optando-se por utilizar a nota do ENEM para ingresso, a taxa de inscrição combo é de R$ 300,00.

– Optando-se pela prova presencial para ingresso, a taxa de inscrição combo é de R$ 300,00.

– Optando-se pela prova presencial para ingresso, a taxa de inscrição combo é de R$ 500,00.

Sobre o curso:

Formação das habilidades e competências exigidas para o profissional médico atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, assim como para o pesquisador da área da Medicina

Formação completa, ética e humanista, de acordo com todas as orientações do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.

Ensino teórico e prático atualizado e baseado na resolução de problemas de saúde individual e coletiva.

Preparo para atuação profissional desde o início do curso.

Por que estudar Medicina na UNIP?

Professores titulados e com experiência profissional.

Metodologia inovadora.

Tutorias e Práticas.

Programas de Pesquisa e Extensão.

Trabalhos individuais e em equipe.

Foco no desenvolvimento de habilidades e competências.

Apoio ao aluno.

Utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Comissões de Avaliação.

Mecanismos de Nivelamento.

Formação em Medicina Humanizada.

Estrutura tecnológica.

Disponibilização de palestras, vídeos e materiais de interesse.

Acervo bibliográfico físico e digital.

Completa base de dados.

Acervo Multimídia.

Pessoal técnico e administrativo de apoio.

Laboratórios didáticos de formação básica atualizados.

Laboratórios de formação específica atualizados.

Manequim de simulação.

Duração do curso: 6 anos (12 semestres) / Turno: Integral

Mensalidade: R$ 9.386,00 para pagamento até o dia 5 de cada mês.

Processo Seletivo: anual / Edital: www.unip.br/medicina

Mais informações:

Pelo site www.unip.br/medicina

Pelo Fale Conosco no número 0800 010 9000

Pelo Whatsapp 11 94303-5000.