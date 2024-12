Médicas são roubadas na Avenida Brasil

Na noite desta segunda-feira (23), um incidente alarmante ocorreu na Avenida Brasil, onde duas médicas que se dirigiam ao Hospital Albert Schweitzer foram vítimas de um roubo. O crime, que aconteceu nas proximidades de Fazenda Botafogo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, envolveu pelo menos quatro assaltantes em duas motocicletas.

Testemunhas que passavam pelo local conseguiram registrar o ato criminoso, e as imagens mostram a ação rápida e violenta dos bandidos, que abordaram as vítimas armados. Após o roubo, os assaltantes conseguiram fugir em meio ao trânsito congestionado da via, levando o veículo das médicas.

As vítimas, após o ocorrido, solicitaram ajuda a policiais que estavam em uma viatura nas proximidades de Guadalupe. Apesar do relato imediato às autoridades, até o momento da última atualização deste artigo, a Polícia Militar não havia encontrado registro oficial da ocorrência. A corporação afirmou que as operações de patrulhamento na região continuam intensificadas.

A situação se torna ainda mais preocupante quando analisados os dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP). Entre janeiro e novembro de 2024, foram contabilizados 28.023 roubos de veículos em todo o estado do Rio de Janeiro, evidenciando um aumento significativo de 36% em comparação ao ano anterior, quando ocorreram 20.577 ocorrências desse tipo.

No município do Rio, especificamente, os números são alarmantes: 15.762 roubos de carros foram registrados, representando um aumento de 39% em relação a 2023, que contabilizou 11.351 casos. Esses dados ressaltam a necessidade urgente de estratégias mais eficazes para combater a crescente onda de criminalidade na cidade.

O episódio envolvendo as médicas não apenas revela os riscos enfrentados pelos cidadãos na metrópole carioca, mas também destaca a urgência por medidas que possam garantir maior segurança à população.