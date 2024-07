Médica foge com bebê de hospital de MG e é presa em GO

Uma médica de 42 anos entrou no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (MG) na noite de terça-feira (23) e fugiu com uma bebê recém-nascida.

A Polícia Civil afirma que a suspeita se passou por pediatra para levar a criança do quarto da mãe. Ela então colocou a bebê em uma mochila e saiu do hospital em um carro vermelho.

A criança foi encontrada na manhã desta quarta (24) em Itumbiara (GO) e encaminhada ao hospital para avaliação.

A suspeita, identificada pela polícia como Claudia Soares Alves, foi presa em flagrante. Ela é neurologista e tem situação regular nos conselhos regionais de medicina dos estados de Minas Gerais e Goiás. A polícia não disse se ela já tem advogado.

A Polícia Militar afirma que descobriu o paradeiro do veículo após ele passar por um pedágio no sentido de Centralina (MG), município vizinho a Itumbiara, e acionou as autoridades de Goiás.

A recém-nascida foi retirada do hospital por volta da meia-noite desta terça. A unidade afirma que a médica acessou o local com um crachá da universidade. Diz ainda que iniciou apuração interna das circunstâncias do crime e está colaborando com as investigações.

Nas redes sociais, a suspeita afirma ser professora da UFU (Universidade Federal de Uberlândia) e da UEG (Universidade Estadual de Goiás).

Procurada, a UFU diz que a médica é matriculada no curso de doutorado do programa de pós-graduação em ciências da saúde e, recentemente, foi aprovada em concurso público e tomou posse como professora do curso de graduação em medicina da Faculdade de Medicina da UFU. A instituição disse também que tomará de imediato as necessárias medidas administrativas.

A UEG afirma que Soares pediu exoneração do cargo no início deste mês e não voltaria a dar aulas na instituição.