Médica do Acre é encontrada morta em apartamento no Peru

A médica brasileira Aline Almeida Lourenço, 30, foi encontrada morta no apartamento em que morava em Pucallpa, no Peru, no sábado (21).

Aline tinha um tumor maligno na cabeça, que seria a causa da morte, segundo os familiares dela. Conforme os parentes da médica, ela não podia ser submetida a cirurgia para a retirada do tumor e fazia uso de medicamentos para controlar o crescimento.

Brasileira foi achada morta por um amigo. Ainda segundo a família, Aline passou mal e morreu na parte da tarde, mas ela só foi encontrada na parte da noite, quando um amigo foi até o apartamento em que ela morava e a localizou desacordada.

Corpo foi recolhido e levado para o IML local. O resultado do laudo cadavérico não foi divulgado.

Família faz campanha para arrecadar R$ 50 mil para fazer o traslado do corpo de Aline. Conforme a família, eles tem um prazo curto para conseguir fazer o transporte do corpo do Peru para o Acre, senão a brasileira será sepultada em Pucallpa. Doações podem ser feitas pelo Pix (68) 301189215 em nome de Maria Elenir.

Natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, Aline morava há 14 anos no Peru. Ela exercia a medicina no país e era mãe de um menino de três anos.

Nas redes sociais, o Conselho Regional de Medicina de Pucallpa lamentou a morte da brasileira. “Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade médica nesse momento difícil”, diz a nota.