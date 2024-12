Médica da Marinha morta no RJ dirigiu hospital de Brasília na pandemia

O sepultamento da Capitão de Mar e Guerra e médica geriatra, Gisele Mendes de Souza e Mello, ocorrerá nesta quinta-feira (12) em um cerimonial restrito à presença de familiares, amigos e colegas da Força Naval.

Aos 55 anos, Gisele foi uma figura proeminente na Marinha do Brasil, tendo se destacado como diretora do Hospital Naval de Brasília durante os momentos críticos da pandemia de covid-19. Colegas a descrevem como uma profissional admirável que liderou a instituição com destreza e compromisso.

Na tarde da última terça-feira (10), a capitã foi fatalmente atingida por um disparo na cabeça enquanto participava de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha, localizado dentro do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante uma operação policial na Comunidade do Gambá, adjacente ao hospital. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins foram alvo de ataques ao chegarem ao local.

Adriana Lopes, capitã e diretora da Escola de Saúde da Marinha, expressou sua tristeza pela perda: “Gisele era muito respeitada e admirada por todos. Sua capacidade de enfrentar desafios ao longo dos quase 30 anos de carreira na Marinha sempre nos inspirou. Durante sua gestão no Hospital Naval de Brasília, ela desempenhou um papel crucial em um dos principais hospitais militares durante a pandemia. Seu legado será lembrado por sua liderança, cordialidade, profissionalismo e dedicação inabalável ao serviço da pátria”.

Em comunicado oficial, a Marinha confirmou que o sepultamento contará com honras fúnebres prestadas pela instituição e enfatizou o pedido da família para que sua privacidade seja respeitada nesse momento doloroso.