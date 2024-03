Mediação de Conflitos de Diadema leva Cultura de Paz à Saúde

Diadema segue firme no propósito de semear a Cultura de Paz pela cidade. Nesse sentido, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã e do Serviço Municipal de Mediação de Conflitos, promoveu uma sensibilização junto a servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Nogueira. O encontro ocorreu na tarde da sexta-feira, 22/3, na própria unidade.

O tema da sensibilização foi a Comunicação Não Violenta (CNV) com a finalidade de promover o autoconhecimento e o autocuidado para as pessoas servidoras da UBS. “Afinal, quem cuida também precisa de cuidado e de se cuidar”, explicou o secretário municipal de Saúde, Zé Antônio.

Criado em 2006, o Serviço de Mediação de Conflitos de Diadema tem sido importante aliado da política de Segurança Cidadã da Prefeitura, implantada nos últimos três anos. Nesse período, o setor realizou cerca de 400 atendimentos de mediação, sendo que a média de solução e pacificação dos conflitos é de 60%.

“A ação junto à UBS é mais uma iniciativa da Prefeitura na promoção e construção de uma Cultura de Paz, de convivência e de diálogo, buscando capacitar suas equipes e humanizar os atendimentos, principalmente, aquelas associadas ao cuidado com a saúde”, explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

O facilitador da atividade realizada na UBS Vila Nogueira foi Reginaldo Bombini, integrante do Serviço de Mediação de Conflitos e coautor do livro infantojuvenil Cacal e Gigi em “A Linguagem do Coração” – Comunicação Não Violenta para crianças e adolescentes. A reunião contou com a participação e apoio do Gerente da UBS, Thiago Carvalho Duca Aguiar.

CNV – Comunicação Não Violenta

De acordo com o facilitador Reginaldo Bombini, a CNV – Comunicação Não Violenta foi idealizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg e trata-se de uma filosofia de vida que abre mão do uso da violência. A técnica é inspirada no movimento da Não Violência Ativa, que teve como principais ativistas e lideranças, Martin Luther King Jr. com o Movimento de Direitos Civis para as pessoas negras nos EUA e Mahatma Gandhi e o movimento de independência da Índia do império britânico. “A CNV se baseia e estimula princípios como a cooperação e a empatia para lidar com os conflitos e transformá-los”, afirmou Reginaldo Bombini.

Segundo ele, o encontro na UBS Vila Nogueira focou no autoconhecimento e no autocuidado como exercícios de amor próprio. “Apresentamos os quatro passos didáticos da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedido. A partir daí o foco do encontro foi se conectar com o que estava vivo em cada pessoa, em forma de sentimentos e necessidades”, disse Reginaldo Bombini.

SERVIÇO

Equipe de Mediação de Conflitos / Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira

Telefones: 4044-0255 ou 4044-0254

E-mail: mediacao.conflitos@diadema.sp.gov.br