Medalhistas da Olimpíada Brasileira de Biologia garantem vagas em universidades públicas

Quatro estudantes medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, conquistaram vagas nos cursos de medicina, ciências biomédicas e biológicas por meio da modalidade olímpica, na Universidade de São Paulo (USP). A lista de candidatos aprovados no vestibular foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela universidade.

Os candidatos aprovados foram Nailton Gama de Castro (Colégio Master de Fortaleza), Igor Bersanetti Gabilondo (Colégio Objetivo Integrado), João Pedro Albuquerque Damasceno (Anexo I do Colégio Da Policia Militar Petrolina) e João Tomás de Camargo Silva (Colégio Etapa-SP). Todos haviam participado da 19ª OBB, em 2023, e foram capacitados no Butantan para competições internacionais.

Os estudantes também são medalhistas em competições internacionais: Nailton e João Tomás conquistaram medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), realizada na primeira quinzena de julho de 2023 nos Emirados Árabes. Igor também foi para a IBO, mas não alcançou medalha. João Pedro, por sua vez, conquistou medalha de prata na Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), realizada em setembro na Espanha.

Os jovens Nailton e João Tomás foram aprovados para o curso de medicina pela modalidade olímpica na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), que divulgou sua lista em dezembro de 2023. João Tomás, por sua vez, também foi aprovado, via vestibular tradicional, para o curso de medicina na USP e, pela modalidade olímpica, no curso de ciências biológicas.

Os estudantes Igor e João Pedro conquistaram vagas na USP, pela modalidade olímpica, em medicina e ciências biomédicas, respectivamente.

“É muito gratificante ver um estudante ingressar em uma universidade via conhecimento em sua área de afinidade e saber que o Instituto Butantan, por meio da Olimpíada Brasileira de Biologia, contribuiu para essa conquista”, conta Sonia Andrade, pesquisadora do Laboratório de Biofármacos e coordenadora da OBB.

Instituições como USP, Unesp, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal do ABC (UFABC) e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) são algumas das que dispõem de vagas exclusivas para medalhistas em olimpíadas de conhecimento. Os critérios de admissão dependem de cada instituição e da medalha obtida.

Edição OBB de 2024

As inscrições para a 20ª edição da OBB foram abertas no dia 5 de fevereiro e poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 07/03 (horário de Brasília) pelo site oficial da competição (https://olimpiadasdebiologia.butantan.gov.br/inscricoes-e-regulamentos). Os responsáveis pela inscrição são os professores, que precisam cadastrar suas escolas, e não os estudantes.

A olimpíada, que em 2023 contou com 152 mil participantes de todo o país, busca capacitar jovens com aptidão à biologia e aproximá-los da pesquisa científica.

Os estudantes que melhor pontuarem na última fase da competição receberão certificados de ouro (25 estudantes), prata (50 estudantes) e bronze (100 estudantes). Os que acertarem pelo menos 50% da prova na última fase receberão um certificado de honra ao mérito. Há também o Certificado de Menina da Biologia para a estudante melhor classificada e o Certificado de Melhor Estudante de Escola Pública.

Após a OBB, dezesseis estudantes, de acordo com os critérios de classificação, participarão de uma capacitação presencial no Instituto Butantan. Uma nova seleção escolherá os quatro melhores, que representarão o Brasil na 35ª IBO, que acontece no Cazaquistão; os estudantes que ficarem entre a 5ª e a 8ª colocação poderão participar da 17ª OIAB, em Cuba