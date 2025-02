MEC divulga resultadoS do Fies e lista de pré-selecionados

Na noite desta terça-feira (18), o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados e a ordem de classificação do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Este programa federal tem como objetivo fornecer financiamento a alunos matriculados em instituições de ensino superior privadas.

Os candidatos devem acessar a plataforma FiesSeleção para verificar se estão na lista dos pré-selecionados.

De acordo com as informações fornecidas pelo MEC, o processo seletivo registrou um total de 493.002 inscrições, das quais 198.579 foram efetivamente realizadas, considerando que cada candidato pôde optar por até três cursos diferentes. No que diz respeito ao Fies Social, foram registradas 43.364 inscrições. Para o primeiro semestre, foram disponibilizadas 67.301 vagas, enquanto para o segundo semestre está prevista a oferta de mais 44.867 oportunidades.

Nas redes sociais, houve grande expectativa entre os candidatos pela divulgação do resultado às 16h; no entanto, essa informação não foi disponibilizada dentro do prazo esperado, gerando insatisfação e reclamações sobre a falta de comunicação do MEC.

Para participar do programa, os estudantes precisam ter realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter obtido uma média mínima de 450 pontos nas cinco provas, além de não ter zerado na redação. É exigido ainda que a renda familiar mensal bruta per capita não ultrapasse três salários mínimos, equivalentes a R$ 4.554. O MEC destina 50% das vagas ao Fies Social.

Adicionalmente, uma parte das vagas tanto do Fies Social quanto das demais categorias será reservada para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, assim como para pessoas com deficiência. Essa distribuição será baseada na proporção da população local conforme os dados do último Censo do IBGE.

Próximos Passos para os Candidatos Pré-Selecionados

Aqueles que foram selecionados devem complementar suas informações no site oficial entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Após essa etapa, é necessário validar os dados junto à instituição de ensino superior em até cinco dias úteis após a complementação, mediante a entrega dos documentos exigidos. Em seguida, o estudante deve confirmar suas informações junto a um agente financeiro (banco) em até dez dias após a validação na instituição. Uma vez que o agente financeiro aprove a solicitação, o próximo passo é formalizar o contrato de financiamento.

Lista de Espera

Candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única do Fies serão automaticamente incluídos em uma lista de espera, que será utilizada para preencher eventuais vagas não ocupadas conforme a ordem de classificação. A pré-seleção dos participantes dessa lista ocorrerá entre os dias 25 de fevereiro e 9 de abril às 23h59.