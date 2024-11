MEC cogita iniciar inscrições do Sisu 2025 no dia 15 de janeiro

A Diretora de Políticas e Programas de Educação Superior (Dipes) e a Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC) cogitam iniciar as inscrições da edição única do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2025 no dia 15 de janeiro (quarta-feira) e terminando no dia 18 de janeiro, sábado, pontualmente, às 23h59, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF).

Com isso, as datas para a primeira edição do ProUni e do Fies podem seguir nessas datas:

ProUni: 21 a 24 de janeiro;

Fies: 28 a 31 de janeiro;

Os resultados do Enem 2024 serão divulgados em duas datas diferentes:

13 de janeiro (10h) – concluíntes do ensino médio;

13 de março (10h) – candidatos treineiros do Enem;