MEC atende pleito do Consórcio ABC e aprova plano para curso de Pedagogia na UFABC

Dino Santos/Secom Diadema

Avançou o pedido feito pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC para que a Universidade Federal do ABC (UFABC) oferte curso de Pedagogia. O Ministério da Educação (MEC) aprovou o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade, já com o pleito do curso de Pedagogia na grade.

Com esse aval, agora será instituído um grupo técnico entre Consórcio ABC – via Grupo de Trabalho (GT) Educação – e UFABC para constituição do curso, que envolve as disciplinas ministradas, a necessidade de contratação de professores e até mesmo planejar a necessidade de ampliação física dos campi (Santo André e São Bernardo) para acolher os novos alunos.

Reitor da UFABC, Dácio Matheus se reuniu na tarde de sexta-feira (22/3) com o presidente do Consórcio ABC prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, para comunicar a aprovação e publicação do PDI da UFABC e iniciar as tratativas para que o curso de Pedagogia vire realidade para a região.

“Sabemos dos desafios impostos pela realidade da Educação e a situação financeira da UFABC. Vamos atuar firmemente para garantir o curso de Pedagogia para a nossa universidade federal”, disse Filippi. O prefeito afirmou que irá solicitar agenda com o ministro da Educação, Camilo Santana, para pedir apoio do MEC na viabilização do curso para a região.

Coordenadora do GT Educação e secretária do setor em Diadema, Ana Lucia Sanches comemorou o primeiro passo dado para o curso de Pedagogia na UFABC. “Precisamos agir para que esses futuros professores possam atuar nas redes municipais, que apresentam um déficit na Educação Básica. Vamos trabalhar muito no conceito de território para esses futuros profissionais”, comentou.

Durante a reunião, que contou com a participação da vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira, do secretário de Governo de Diadema, Mário Reali, e de diretores e professores da UFABC, ficou instituído o Pacto da UFABC e do Consórcio pela Educação Básica do ABC. “Temos muitos desafios contemporâneos e o pensamento coletivo é essencial para superarmos”, adicionou Ana Lucia. “Um dos desafios já impostos é como vamos cuidar das crianças com deficiência, em especial as crianças com transtorno do espectro autista”, lembrou Filippi.

Dácio Matheus reforçou o compromisso com a pauta. “Sabemos que há uma dívida histórica da UFABC para nossa região na questão da Educação Básica. Por muito tempo a universidade potencializou o bacharelado. Agora temos que fazer esse mesmo movimento para a licenciatura”, pontuou o reitor.