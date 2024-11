‘Me sinto em casa’, diz Klara Castanho sobre voltar a fazer novela após nove anos

Klara Castanho está no núcleo cômico da novela “Garota do Momento”. Ela interpreta Eugênia, a filha do casal formado por Alfredo (Eduardo Sterblitch), um visionário do entretenimento que pretende transformar a televisão em um espaço onde “sonhos ganham vida”, e Teresa (Maria Eduarda de Carvalho), sua divertida esposa. No entanto, a trama de também é marcada por sofrimentos. “Ela tem cenas delicadas”, antecipa a atriz.

Amiga da antagonista Bia (Maisa Silva), Eugênia carrega marcas emocionais e físicas de um acidente que sofreu na infância. Ela enfrenta problemas de autoestima, que serão o foco central de sua trajetória na história escrita por Alessandra Poggi.

“Vejo a minha personagem com responsabilidade”, comenta Klara. “Quando se tocam dores e feridas que afligem muitas pessoas reais, é preciso ter bastante cuidado. Quero que o público se reconheça na Eugênia e se compadeça dela. Quero que também a ame. Eugênia é apaixonante.”

Aos 24 anos, a atriz retorna às novelas da Globo após nove anos -seu último trabalho foi em “Além do Tempo” (2015). “Faz um tempinho, né? Fiz coisas incríveis no streaming e no cinema, mas sempre quis e, na verdade, quero continuar fazendo novelas. Me sinto em casa”, diz.

Klara conta que tem se divertido com a reprise de “Viver a Vida” (2009) no canal Viva, que ela fez quando tinha 9 anos. “É muito maravilhoso porque agora assisto como espectadora, já que não lembro de quase nada”, afirma. “Foi a minha primeira novela, eu não sabia direito como fazer, o que não fazer. Estava muito no parquinho (risos).”

Ela também fala da experiência de trabalhar com Maisa, de quem é muito amiga. “Não poderia ser melhor. E nós somos amigas na novela! É incrível. A gente se entende pelo olhar e é ótimo trabalhar com quem você tem uma intimidade fora de cena”, avalia. “Tem também a Debora Ozório, o Pedro Goifman, o Edu, a Eduarda…. nos conectamos de primeira. Uma delícia.”

Klara diz ter estudado os anos de 1950 para entender o contexto da novela. “Não faço nada na minha vida sem estudar. Sou muito meticulosa em tudo e tive essa preocupação de pesquisar os costumes, as gírias, as roupas. Enfim, queria entender essa época tão distante de mim”, explica.

No entanto, a atriz elege a maior dificuldade para fazer uma novela de época: as roupas. “São muitas camadas (risos). Tem anágua, tem coisa para dar estrutura na saia… O engraçado é que você coloca o figurino e já se porta diferente. Já entra na personagem”, observa.