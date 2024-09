Me Conta, Brasil detalha o programa que permite a idosos voar com passagens baratas

O aposentado Antônio Gomes nasceu em Campina Grande, na Paraíba, mas, há 35 anos, não pisa em sua terra natal. Eliane Silveira sonha com férias em uma praia do Nordeste, mas a rotina de dona de casa tem adiado os planos há tempos. “Os aposentados precisam fazer alguma atividade. Só ficar em casa não dá”, ela se queixa. Por isso, ambos estão satisfeitos com a chance de arrumar as malas e seguir para o destino que sonham. O Governo Federal lançou, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), o programa Voa Brasil, o primeiro de inclusão social da aviação brasileira.

O público-alvo da iniciativa é justamente gente com o perfil de Antônio e Eliana: aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independentemente da faixa de renda, que não tenham voado nos últimos 12 meses. Para entender todos os detalhes do Voa Brasil e saber como participar, o videocast “Me Conta, Brasil” convidou para seu 26° episódio – já disponível nas redes sociais e no canal da Secom no YouTube – Tomé Franca, secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, e Alessandro Stefanutto, presidente do INSS.

“A preocupação do Governo Federal é fazer com que tantas ‘Elianas’, que já contribuíram tanto para o crescimento desse país, que ralaram, que trabalharam, que deram a sua força de trabalho, agora, no momento em que precisam viver com maior tranquilidade e com maior conforto, possam fazer a experiência de viajar de avião”, afirma Tomé.

Desde o lançamento do programa, na última semana de julho, cerca de três milhões de passagens foram ofertadas pelas companhias aéreas brasileiras para o Voa Brasil. Já nos primeiros dias, contabiliza o secretário Tomé Franca, foram emitidos cerca de 10 mil bilhetes para vários destinos. Todos a um custo de R$ 200 cada trecho mais o valor da taxa de embarque.

“São 10 mil pessoas que estão voando pelo Brasil e que não voavam antes. Grande parte desse número nunca viajou de avião na vida. Então, é a primeira vez que a pessoa está entrando na aeronave, que está vendo o seu país e sua cidade de cima”, explica o secretário do MPor.

Considerando a estimativa de que há 30 milhões de brasileiros aposentados no Brasil, segundo dados do INSS, ainda tem muita gente que pode pagar menos por um grande sonho. “É um programa que nunca foi feito, mas que reflete o que o Governo Federal quer, que é cuidar de gente e propiciar oportunidades às pessoas que nunca voaram”, considera Alessandro Stefanutto, presidente do INSS.

Novos passageiros de mais idade que, além de passear e descansar, vão ajudar a movimentar a economia e a aquecer o mercado do turismo brasileiro, além de viverem uma experiência inédita. “Eu acho maravilhoso, porque é uma oportunidade para nós, idosos. Tem tantos lugares que a gente gostaria de ir mas não tem oportunidade. Eu acredito que vale a pena pelo valor, e para as pessoas acreditarem mais nas coisas que o governo faz”, diz a aposentada Iraci Mesquita.

COMO FUNCIONA – O programa não conta com subsídio governamental para a aquisição de passagens aéreas. Funcionando com base na liberdade de oferta das companhias aéreas parceiras. “É uma política de cooperação que fizemos com as companhias aéreas no sentido de fazer com que mais brasileiros possam voar”, enfatiza Tomé Franca, secretário de Aviação Civil, do MPor.

Segundo ele, baseado em uma análise de dados, observou-se que 10% da população brasileira tem mais de 65 anos e apenas 2% dos assentos das aeronaves que viajam pelo Brasil são ocupados por essas pessoas. “Fizemos o cruzamento desses dados e entendemos que o idoso, a pessoa que tem mais do que 65 anos, precisa e pode viajar mais. Então, é um programa que busca incentivar uma parcela da população que está fora do mercado e que não tem condição de viajar”, avalia o secretário Tomé.

A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é lançar a segunda etapa do programa no primeiro semestre de 2025, no qual serão beneficiados os estudantes de instituições de ensino público.

COMO COMPRAR – É importante destacar que o Governo Federal não realiza o gerenciamento sobre rotas, datas, horários e assentos a serem ofertados pelas companhias aéreas no âmbito do programa. O Voa Brasil respeita a liberdade tarifária e a autonomia dos itinerários de cada empresa aérea.Para comprar o bilhete, é preciso entrar no site gov.br/voabrasil. O login e a senha são os mesmos usados para acessar outros benefícios e programas do governo. A pessoa será direcionada à plataforma de compras, na qual irá escolher a origem, o destino e a data da viagem. O sistema verifica se há oferta disponível em algumas das companhias disponíveis. Ai, basta comprar.

ATENÇÃO – Não caia em golpes! O Governo Federal não envia mensagens com ofertas de passagens ou de viagens. Também não pede para que seja feito um PIX na hora da compra. Nunca passe sua senha para estranhos.

O QUE É – O “Me Conta, Brasil” é um videocast para dialogar com a população e divulgar informações sobre os programas do Executivo que fazem a diferença na vida das pessoas. A ideia é que o videocast seja um espaço de bate-papo para explicar como as pessoas podem garantir os seus direitos e se beneficiar de ações federais. A cada apresentação, dois ou mais porta-vozes participam do diálogo.