“Me Conta, Brasil”: ampliação e fortalecimento do Mais Médicos é tema do videocast

O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do governo brasileiro que visa aprimorar o atendimento à saúde oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esta política pública direciona médicos para áreas prioritárias, muitas vezes remotas e com alta vulnerabilidade, onde a escassez de profissionais é uma realidade. O objetivo é não apenas atender de forma emergencial a população, mas também estabelecer condições que assegurem um atendimento qualificado, promovendo melhorias na qualidade do serviço e humanizando o atendimento através da criação de vínculos entre médicos e pacientes.

No mais recente episódio do Me Conta Brasil, disponível nas redes sociais e no canal oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, junto à médica Mariana Colombo, enfatizou o impacto histórico do programa. Atualmente, mais de 26 mil médicos estão responsáveis pela saúde de 27 milhões de pessoas em cerca de 80% das cidades brasileiras com menos de 52 mil habitantes. Os profissionais compartilham suas experiências e desafios enfrentados na linha de frente do programa.

Felipe Proenço destacou a importância do trabalho em equipe dentro do programa: “O médico que participa do programa integra uma equipe multiprofissional. Ele colabora com a equipe de saúde da família, que está próxima das comunidades e acompanha as famílias ao longo do tempo. É alentador saber que 60% dos médicos nas áreas mais vulneráveis são oriundos do programa, indicando que estamos no caminho certo. Esta política pública alcança mais de 4.500 municípios, reforçando nossa proximidade com as pessoas”.

A médica Mariana Colombo complementou essa visão ao afirmar que o Mais Médicos não apenas preenche lacunas na oferta de profissionais, mas também fortalece os laços entre a saúde pública e as populações vulneráveis. “Cada equipe conta com enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem e agente comunitário, permitindo um atendimento abrangente no município. Realizamos visitas domiciliares para atender aqueles que têm dificuldades de locomoção“, relatou Mariana. Ela também compartilhou a gratificação que sente ao trabalhar no programa, ressaltando o carinho e a confiança que estabelece com os pacientes.

A paciente Vânia Alves expressou sua satisfação com o atendimento recebido por Mariana, afirmando: “O atendimento dela é maravilhoso. Desde sua chegada à unidade, a doutora tem sido fundamental para o meu tratamento”.

O Programa Mais Médicos faz parte de um conjunto mais amplo de ações do Governo Federal voltadas para fortalecer a Estratégia Saúde da Família (ESF), um elemento essencial do SUS que atua como porta de entrada para os serviços de saúde no Brasil. Esse modelo é responsável pela resolução de cerca de 80% das demandas sanitárias da população.

Em 2024, a Estratégia Saúde da Família completou três décadas, refletindo um aumento significativo no número de equipes credenciadas nas Unidades Básicas de Saúde. De acordo com dados recentes, esse número saltou de 52.358 em 2022 para 61.262 em março de 2024, representando um crescimento expressivo de 18%. Felipe enfatizou: “A Saúde da Família está presente em todos os municípios brasileiros. Onde ela atua, há uma redução na mortalidade infantil e um avanço no atendimento às populações marginalizadas”.

Além disso, ao longo dos últimos onze anos, o Mais Médicos implementou várias estratégias para garantir a presença e permanência dos médicos nas comunidades carentes. Um aspecto importante dessas estratégias inclui a ampliação das vagas nos cursos de graduação em medicina e a adaptação dos critérios para abrir novos cursos em regiões desassistidas.

Em 2025, está previsto um novo edital para expansão do programa. “Em abril daquele ano lançaremos o primeiro edital para preencher as vagas disponíveis ao longo de 2024. É um compromisso contínuo com a população e com a formação dos novos médicos”, afirmou Felipe Proenço, ressaltando que os profissionais inseridos no programa tendem a permanecer mais tempo na Saúde da Família.

O Me Conta Brasil busca promover um diálogo aberto entre o governo e a população sobre programas federais que impactam positivamente a vida dos cidadãos. O videocast serve como uma plataforma para esclarecer direitos e apresentar benefícios disponíveis por meio das ações governamentais.