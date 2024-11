MDS desmente boatos sobre pagamento duplo do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) emitiu um alerta nesta quinta-feira (21) aos beneficiários do programa Bolsa Família, desmentindo informações enganosas que têm circulado nas redes sociais.

Em comunicado oficial, o MDS esclareceu que está sendo veiculada uma informação inverídica a respeito de um suposto pagamento duplo do benefício no mês de dezembro, incluindo uma antecipação da parcela de janeiro. O ministério enfatiza que tais alegações não procedem.

O órgão reiterou que os pagamentos do Bolsa Família obedecem rigorosamente ao cronograma anual estabelecido no início do ano, disponível para consulta no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Para aqueles que têm dúvidas ou buscam confirmação sobre informações relativas ao programa, o ministério recomenda entrar em contato com a Ouvidoria através do Disque Social 121 ou acessar os canais oficiais da pasta na internet e nas redes sociais.

Além disso, o MDS ressaltou que o Bolsa Família não prevê a concessão de uma 13ª parcela.