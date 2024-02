MCTI faz balanço da primeira reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) realiza nesta quinta-feira (08), às 12h, em Brasília, um briefing após a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação da Trilha de Sherpas do G20. A atividade terá a participação da chair Márcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI, e do co-chair Carlos Matsumoto, chefe da Assessoria Internacional do Ministério.

O GT de Pesquisa e Inovação é uma iniciativa inédita no âmbito do G20. Sob o tema “Inovação Aberta para o Desenvolvimento Justo e Sustentável”, o grupo busca avançar no acesso e na transferência de tecnologia para países do Sul Global, reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento econômico inclusivo, justo e sustentável. A primeira reunião será realizada nesta quarta-feira (07) e quinta-feira (08) por videoconferência.