McDonald’s abre vendas antecipadas para o McDia Feliz 2024

O McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis do Brasil, dá início às vendas de tíquetes antecipados para a 36ª edição da ação, cuja data está marcada para 24 de agosto.

Toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac para a data será revertida para o Instituto Ronald McDonald, que atua para promover o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade. Neste ano, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados (saiba mais abaixo) e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

Assim como nas últimas edições, e pensando na conveniência dos consumidores, os tíquetes podem ser adquiridos de forma física ou digital (neste site). O valor do tíquete individual é de R$ 19,00 e estão disponíveis, ainda, opções de kits com dois, quatro, seis e oito unidades, em que cada tíquete dá direito a um delicioso Big Mac. Na hora da compra, o consumidor poderá escolher qual das duas causas, saúde ou educação, gostaria de ajudar com a sua contribuição. Para compras de mais de oito tíquetes ou em formato físico, os interessados devem entrar em contato com os institutos pelos e-mails mcdiafeliz@instituto-ronald.org.br ou mcdiafeliz@ias.org.br.

A venda dos tíquetes antecipados, tanto digitais quanto físicos, estarão disponíveis até os dias 18 e 21 de agosto, respectivamente. Ambas as formas poderão ser trocadas no dia da campanha, podendo ser apresentado no balcão, Drive-Thru ou nos totens de autoatendimento (impresso ou na tela do celular), nos restaurantes participantes do McDia Feliz. Para saber mais, acesse o regulamento da campanha.