McDia Feliz destina parte da renda ao RS e renova parceria com a ESAMC de Santos 

O McDia Feliz, evento beneficente do McDonald’s que completa 36 anos em 2024 e que acontece no dia 24 de agosto em todo o país, além de apoiar o tratamento do câncer infanto-juvenil, destinará parte da renda obtida nesta edição, com a venda dos sanduíches Big Mac, para auxiliar na reconstrução dos sonhos das famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A ESAMC Santos, parceira do projeto há 14 anos, mobiliza educadores e estudantes para participar do evento. Neste ano, a universidade vai patrocinar as camisetas das equipes de atendimento em três unidades da lanchonete em Santos e distribuir materiais informativos e balões para as crianças.

Em 2023, a ação arrecadou R$ 26,6 milhões, dos quais cerca de R$ 21 milhões foram direcionados para 78 projetos, beneficiando 51 instituições dedicadas à oncologia pediátrica em 42 cidades brasileiras. Outros R$ 5,6 milhões foram repassados ao Instituto Ayrton Senna para beneficiar mais de 500 mil estudantes de redes públicas com capacitação de educadores.

A gerente de Marketing da ESAMC Santos, Ingrid Follmann, destaca o compromisso da faculdade com o projeto há mais de uma década, fortalecendo os vínculos entre a comunidade acadêmica e a sociedade. “Continuamos empenhados no nosso compromisso com a comunidade santista e com essa causa importante que é o atendimento a crianças e jovens para o tratamento do câncer. Sabemos que a cura chega a 80% quando os pacientes são diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados”, ressalta.

Ela também destaca que os profissionais de Marketing, direção e coordenação da faculdade acompanham a distribuição de balões no dia do evento, enfatizando o compromisso da instituição com essa parceria que promove a responsabilidade social. “A participação e o envolvimento de todos neste grande projeto representam uma conquista significativa tanto pessoal quanto socialmente para todos os envolvidos”, ressalta.

Serviço

36ª edição do McDia Feliz

Dia 24 de agosto de 2024