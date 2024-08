McDia Feliz: como a compra de um Big Mac pode impulsionar a Educação no Brasil

Pelo sétimo ano consecutivo, o Instituto Ayrton Senna participa do McDia Feliz, um dos maiores eventos beneficentes do Brasil, em prol de crianças e jovens, que acontecerá no dia 24 de agosto. Este ano, a campanha é estrelada pela cantora Ivete Sangalo, e tem como objetivo arrecadar fundos através da venda de sanduíches Big Mac. Os recursos serão revertidos para projetos de educação promovidos pelo Instituto Ayrton Senna.

Em 2023, o McDia Feliz alcançou uma arrecadação recorde de R$ 26,6 milhões, tornando-se a maior edição da história da campanha e impactando positivamente a vida de milhares de jovens brasileiros. Aproximadamente R$ 5,6 milhões do total arrecadado foram direcionados ao Instituto Ayrton Senna, beneficiando mais de 500 mil estudantes de redes públicas e capacitando mais de 5 mil educadores por meio de sete projetos educacionais em todo o Brasil. Este ano, além de apoiar a educação de qualidade e o combate ao câncer infantojuvenil, por meio do Instituto Ronald McDonald, parte da renda será destinada à reconstrução das comunidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, reforçando o compromisso social da iniciativa.

Em sete anos de parceria com o McDia Feliz, o impacto para os projetos do Instituto Ayrton Senna tem sido gigantesco. “A campanha do McDia Feliz é uma forma de aproximar e conectar a sociedade à causa da educação”, afirma Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. “Graças ao apoio dos brasileiros, já formamos mais de 372 mil educadores e beneficiamos mais de 9,2 milhões de estudantes em todo o país, criando mais oportunidades para que eles se desenvolvam por meio de uma educação de qualidade.”

Novas formas de participar

Cada Big Mac comprado se transforma em uma esperança renovada para nossos jovens./Divulgação Instituto Ayrton Senna

Este ano, a sociedade tem várias opções para apoiar a causa, seja de maneira antecipada ou no sábado do McDia Feliz. O tíquete individual tem o valor de R$ 19,00 e pode ser trocado por um sanduíche Big Mac nos restaurantes participantes no dia 24 de agosto, seja pelo Drive-Thru, totens de autoatendimento ou no balcão.

As vendas de tíquetes antecipados já começaram e podem ser adquiridas pelo e-commerce exclusivo do Instituto Ayrton Senna até o dia 21 de agosto. Comprando um tíquete com o cartão Instituto Ayrton Senna Itaú no site, o Itaú vai doar mais um tíquete à campanha.

Se aproximando ainda mais dos consumidores, neste ano o Instituto Ayrton Senna também venderá os tickets antecipados em pontos de vendas físicos. Os shoppings SuperShopping Osasco e Metrô Tucuruvi, do grupo Saphyr, receberam estandes para a comercialização dos cupons. Além disso, os tíquetes também podem ser adquiridos no aplicativo do McDonald’s, tendo como opção apoiar o Instituto Ayrton Senna. Cada tíquete antecipado equivale a um Big Mac no dia 24 de agosto e contribui diretamente para os projetos educacionais do Instituto, promovendo um impacto transformador na vida de milhões de estudantes brasileiros.

Cada Big Mac comprado se transforma em uma esperança renovada para nossos jovens, contribuindo para um Brasil mais justo e com melhores oportunidades para todos. Participe dessa campanha e seja parte dessa transformação! Fazer o bem nunca foi tão gostoso.