No sábado, dia 24 de agosto de 2024, a renomada estilista Lethicia Bronstein comemora seu 4º ano consecutivo participando do McDia Feliz, com a criação de uma estampa exclusiva para a campanha, a maior em prol de crianças e jovens com câncer no Brasil. Nesta data, toda a venda de sanduíches Big Mac da rede McDonald’s será revertida para 80 projetos de 49 instituições dedicadas ao combate ao câncer infantojuvenil, através do Instituto Ronald McDonald.

“O McDia Feliz é uma chance de fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes com câncer e de suas famílias. A compra do Big Mac, a ajuda dos voluntários, adquirir um produto da linha da campanha, tudo isso é fundamental para apoiar projetos em todo o Brasil. Este ano, com tudo o que vimos acontecer recentemente, decidimos ainda destinar R$ 1,00 de cada Big Mac vendido a projetos no Rio Grande do Sul, para reconstruir os sonhos das famílias afetadas pelas enchentes do Sul”, enfatiza Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.

Estilo e solidariedade em cada compra

Para apoiar a arrecadação de fundos, o Instituto lançou uma linha de produtos exclusivos com estampa assinada pela estilista Lethicia Bronstein. A coleção inclui itens para toda a família, como camisetas, baby looks, croppeds, moletons, ecobags, sacochilas, aventais, canecas, malas, roupas infantis e para pets, todos com a temática do McDia Feliz.

“Existem várias formas de ajudar e por isso estou no 4º ano consecutivo sendo a responsável pela estampa dos produtos licenciados em prol do McDia Feliz. Esse ano a inspiração é um Big Mac gigante, cheio de palavras para abraçarmos ainda mais a causa. Comprando os produtos, as pessoas já conseguem ajudar esse projeto tão lindo e se vestem de solidariedade. Eu sou muito grata por essa oportunidade.”, comenta Lethicia Bronstein.

McDia Feliz 2024 traz estampa exclusiva da estilista Lethicia Bronstein/Divulgação

Para adquirir os produtos personalizados e os tíquetes digitais antecipados de Big Mac, basta acessar o site oficial da campanha . Participe desta causa e ajude a transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer.

Um movimento econômico e social

Desde a sua criação em 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$ 400 milhões, sendo um exemplo de como iniciativas do terceiro setor podem influenciar positivamente a economia e a sociedade. Em 2023, a campanha atingiu um recorde histórico, arrecadando R$ 20,9 milhões para a saúde. Ao todo, o McDia Feliz já ajudou a apoiar 1961 projetos de 108 instituições brasileiras, impactando diretamente mais de 3 milhões de crianças e jovens em tratamento oncológico.