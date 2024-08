McDia Feliz 2024: Instituto Ronald McDonald intensifica venda antecipada de tíquetes

Já é possível adquirir os tíquetes digitais da maior campanha em prol de crianças e jovens com câncer e suas famílias no Brasil. O Instituto Ronald McDonald iniciou a venda antecipada dos tíquetes digitais para a 36ª edição do McDia Feliz, que ocorrerá no sábado do dia 24 de agosto de 2024. Os tíquetes, que custam R$ 19,00 cada, já podem ser adquiridos no e-commerce www.mcdiafeliz.org.br/. A campanha deste ano tem uma meta ambiciosa: superar a arrecadação histórica do ano passado.

“Chegamos à 36ª edição do McDia Feliz, e cada Big Mac faz muita diferença na vida das crianças, jovens e suas famílias que precisam enfrentar a doença, que ainda é a principal causa de morte no país. Mudar essa realidade só é possível graças à solidariedade dos brasileiros e podemos juntos ofecerer um futuro com saúde para os nossos pequenos pacientes”, destaca Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.

Ao todo, o Instituto Ronald McDonald, através do McDia Feliz, já apoiou 1.961 projetos de 108 instituições que atuam com oncologia pediátrica de norte a sul do país. Em 2024, o McDia Feliz beneficiará 80 projetos de 49 instituições dedicadas ao combate ao câncer infantojuvenil, abrangendo 41 cidades em todas as regiões do país. O Instituto divulgou a lista de projetos aprovados por meio do Processo de Submissão de Propostas, que inclui a avaliação da área técnica responsável pelos Programas, da Comissão Médica, da Diretoria e do Conselho Gestor do Instituto Ronald.

“Os recursos arrecadados serão destinados a projetos que proporcionam suporte integral aos jovens pacientes e suas famílias, oferecendo desde assistência médica até apoio emocional e social. A campanha é uma oportunidade única para contribuir diretamente com a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer”, garante Bianca Provedel.

Os projetos apoiados pelo McDia Feliz 2024 abrangem todas as regiões do país, proporcionando cuidados desde o diagnóstico precoce até o suporte contínuo após o tratamento. Estamos dedicados a garantir que cada real arrecadado seja utilizado da maneira mais eficaz possível para transformar vidas.”

Doações Rio Grande do Sul

Na edição de 2024 do McDia Feliz, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac vendido (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

Um movimento econômico e social

Desde a sua criação em 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$ 400 milhões, sendo um exemplo de como iniciativas do terceiro setor podem influenciar positivamente a economia e a sociedade. Em 2023, a campanha atingiu um recorde histórico, arrecadando R$ 20,9 milhões para a saúde.

Impacto social e solidariedade

O McDia Feliz é mais do que uma simples campanha de arrecadação de fundos, é um movimento nacional de solidariedade e impacto social. “A mobilização em torno do McDia Feliz é inspiradora. A solidariedade de cada participante é o que possibilita nosso trabalho,” afirma Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald. “Cada Big Mac comprado é uma contribuição direta para os projetos que apoiamos, eu diria que a ajuda é vital.”

Participação corporativa e voluntariado

Empresas interessadas em participar podem reservar seus tíquetes antecipadamente pelo e-mail [email protected]. Este engajamento corporativo é fundamental para ampliar o alcance e o impacto da campanha, permitindo que mais pessoas possam contribuir para essa causa nobre. “A campanha é um convite para que todos se unam em prol de uma causa. O McDia Feliz é mais do que um evento – é uma oportunidade de fazer a diferença e de mostrar como a colaboração entre diferentes organizações pode potencializar os resultados.” Destaca Bianca Provedel.

A campanha conta com o apoio de empresas como, R1 Grupo, Mais!, Thomas Greg do Brasil, McDonalds, Ticket, Indico, ABFM, Flex Interativa. Além da parceria das empresas amigas Food to Save, Grupo NotreDame Intermédica, Asia Shipping, Caixa Consórcio, Galeria, Marvi Alimentos, Schreiber, AddValue, Fragon, Ronaldo Martins & Advogados, Alko do Brasil e Fibertex Nonwovens.

Transformando vidas

O McDia Feliz também desempenha um papel fundamental em sensibilizar a sociedade sobre a urgência e importância do combate ao câncer infantojuvenil. “Cada projeto apoiado representa um novo capítulo de esperança para famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil,” destaca Bianca. “Estamos dedicados a garantir que os recursos sejam utilizados da maneira mais eficaz possível para transformar vidas.”

A campanha, que transforma cada Big Mac vendido em um ato de solidariedade, reafirma o compromisso do Instituto Ronald McDonald em promover saúde e esperança para crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.

Para mais informações sobre como adquirir os tíquetes digitais, os projetos e instituições apoiados, acesse o site oficial do McDia Feliz.