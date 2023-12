MC Soffia anuncia primeiro álbum

Após o lançamento dos singles “Espelho Meu” e “Let’s Go”, MC Soffia usou as redes sociais para anunciar o lançamento do seu aguardado primeiro álbum de estúdio, It Girl.

Com letras poderosas que abordam o empoderamento feminino e batidas envolventes, o lançamento foi dividido em duas partes e as primeiras seis faixas chegam às plataformas de streaming, via SoundOn, na terça-feira, 12 de dezembro.

It Girl conta com a participação de grandes vozes femininas do rap nacional e reflete o amadurecimento da jovem artista, que é considerada um dos nomes mais promissores do atual cenário musical.