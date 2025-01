MC Poze do Rodo critica ação policial no Complexo do Alemão

O cantor MC Poze do Rodo manifestou sua indignação nas redes sociais após uma intensa operação policial que ocorreu no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, na última sexta-feira (24). O artista, em um tom emocionado, fez críticas contundentes à ação que culminou na morte de cinco pessoas e deixou nove feridos.

No desabafo, Poze destacou a trágica perda de um jardineiro durante a operação, classificando o evento como uma verdadeira ‘covardia’. Com raízes na comunidade, o músico demonstrou uma forte ligação com os moradores afetados pela violência da ação policial.

Críticas ao Governo e Defesa da Comunidade

Em sua fala, o funkeiro questionou as iniciativas governamentais, fazendo um contraste com suas próprias ações voltadas para ajudar a população local. “Eu fui ao Complexo do Alemão e entreguei mais de 6 toneladas de alimentos para aqueles que precisam. Qual é a resposta do governo? A resposta é essa operação”, afirmou ele, referindo-se à ação policial.

Além disso, Poze respondeu às críticas sobre sua escolha de residir fora da favela: “Como posso morar na Barra? Você quer que eu more no complexo e coloque meus filhos em risco?” Sua declaração revela a preocupação com a segurança da família e o desejo de proporcionar melhores condições para seus filhos.

Impacto nas Vidas dos Moradores

O artista ressaltou os efeitos devastadores das operações policiais na vida cotidiana dos moradores do Complexo do Alemão. Segundo Poze, essas intervenções frequentemente resultam em danos materiais aos lares, forçando os residentes a arcar repetidamente com custos de reparos. “O morador que não tem de onde tirar vai ter que gastar para consertar sua casa ou janela. Em pouco tempo, ele terá que fazer tudo isso novamente”, lamentou ele.

Poze também enfatizou a falta de entendimento por parte daqueles que não experimentam as realidades das comunidades: “Vocês não compreendem nossa revolta, porque nunca viveram nada semelhante dentro de uma comunidade”. Sua declaração ressoa com um sentimento de frustração e impotência compartilhado por muitos habitantes de áreas frequentemente alvo de operações policiais.