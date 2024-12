MC Mari e MC Jhow lançam aposta para hit do verão

A parceria entre MC Mari e MC Jhow chega com força total no lançamento de “Seu Botadão É Bom”, faixa de brega funk que estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 20 de dezembro.

Com produção assina pelo DJ RD e produção executiva da Nine Music, o clipe da música também será lançado no YouTube, trazendo participações especiais de Leejack e Dinno, além de uma direção audiovisual de destaque comandada por Vinícius Inácio Silva.

A aposta da música é certeira: uma batida envolvente e letras que dialogam diretamente com o público jovem, características do estilo que já consagrou MC Mari como um dos principais nomes do gênero. Para MC Jhow, essa é mais uma oportunidade de cravar sua marca na cena musical. “Essa música representa a vibe do verão, uma energia leve e contagiante. Trabalhar com a MC Mari foi uma experiência incrível. Ela é uma referência no Brasil, e acredito que ‘Seu Botadão É Bom’ tem tudo para ser mais um sucesso de milhões. É pra explodir mesmo!”, destaca Jhow, que começou sua carreira no trap e, mais recentemente, tem se consolidado no funk.

MC Mari, que acumula grandes sucessos como “Bandido” — com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube —, também celebra a parceria. “Minhas expectativas para o lançamento de ‘Seu Botadão’ são as melhores possíveis. Convidei os meninos para entrar no meu mundo, o brega funk, que tem uma pitada especial do Nordeste e vem conquistando o Brasil. É um ritmo regional com uma pimenta e um molejo únicos. ‘Seu Botadão É Bão’ é uma música extremamente dançante, feita com inspiração em sons que somos todos fãs. Confio muito no talento dos meninos e no trabalho incrível que vêm fazendo. Essa união do funk com o brega funk tem tudo para ser um sucesso, marcando 2024 e abrindo 2025 com muita energia!”, destaca MC Mari, que começou a cantar aos 10 anos em Aracaju e viu sua carreira alavancar aos 23, quando apostou no brega funk.

Com uma produção audiovisual que mistura cores, coreografias marcantes e muita descontração, o clipe reflete a proposta leve e divertida da música. “Seu Botadão É Bão” é mais um capítulo na trajetória de MC Mari e MC Jhow, que prometem conquistar ainda mais fãs e consolidar a faixa como um dos hits mais tocados nas festas de fim de ano.