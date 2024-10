MC Mari e Léo Santana se unem de novo para lançar o hit envolvente do verão

A cantora e compositora, MC Mari se uniu novamente com o Léo Santana, o feat animado e envolvente traz a nova música do verão, ‘Revoada’.

Os cantores que têm sangue nordestino em suas veias são especialistas em lançar músicas dançantes e que são a cara do verão brasileiro, a prova desse feat que é sucesso absoluto, é a canção ‘Senta Concentrada’, e foi lançada em 2020, o single acumula mais de 400 milhões de streamings nas plataformas digitais, e foi um sucesso estrondoso para além dos números.

E o novo hit ‘Revoada’ conta com uma mistura cativante do pagode baiano e o piseiro, a batida foi produzida pelos experientes DG e Batidão Stronda, que também acumulam milhares de singles de sucessos nas plataformas musicais.

‘’Eu tô muito feliz com esse lançamento, poder me unir, de novo, com o Léo que é uma grande referência da música brasileira, é bem animador. Já temos um hit que foi um sucesso mesmo em 2020, e ter a oportunidade de lançar mais uma música com ele é bem gratificante para mim’’, diz a MC Mari.

A MC Mari vive um ótimo momento em sua carreira, com grandes lançamentos por vir, a cantora também enfrentou um enorme desafio nesse ano, que foi participar do reality show da TV Record, ‘A Grande Conquista 2’. Lá, a cantora pode conquistar, de fato, um público ainda maior para acompanhar sua carreira.

‘’Participar desse reality foi muito importante para mim e para minha carreira, poder mostrar para o público quem é a MC Mari e quem é a Mariana. Quando saí da casa eu fui muito bem recepcionada pelo público aqui fora e, agora, espero que eles acompanhem meu trabalho e esse novo lançamento também, né?!’’, fala a cantora.

A música ‘Revoada’ está disponível nas plataformas digitais.