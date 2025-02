MC Luanna fará show de abertura de Criolo, Rael e Mano Brown, em São Paulo

A Bonus Track e Lab Fantasma confirmaram hoje a apresentação de MC Luanna como o show de abertura para Criolo, Rael e Mano Brown. A performance da cantora terá participações de Drik Barbosa e Duquesa. O evento acontece no dia 22 de fevereiro, no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Eventim (acesse aqui).

As artistas representam a potência do rap feminino e carregam uma contribuição para a visibilidade e fortalecimento das mulheres na cena. Por exemplo, MC Luanna cravou seu nome na cena em 2020, com seu primeiro single “Kit Rosa” e em 2022, lançou seu primeiro EP Maldita e a mixtape 44. Ano passado, lançou seu primeiro álbum, Sexto Sentido, que foi bem recebido pelos fãs.

Já Drik, começou sua carreira em 2007 e lançou três projetos musicais: os EPs Espelho e NÓS, e o álbum Drik Barbosa, além de participar em festivais como Cena 2k22, Novabrasil e VMB Hip Hop. Neste ano, se prepara para estrear nos festivais Lollapalooza, em março, e no João Rock, em junho. Por fim, Duquesa lançou o álbum Taurus, Vol.2 no ano passado, projeto este que possui mais de 176 milhões de streams nas plataformas de áudio, além de participar de diversos festivais, como Rock in Rio, AFROPUNK Bahia, Psica e Sensacional.

“Estou extremamente animada e feliz para esse show, e tenho certeza de que será um marco na minha carreira dividir o palco com tantos talentos lendários do rap nacional! Com certeza me apresentar com a Drik e a Duquesa, será muito especial, pois são duas mulheres que admiro, e que assim como eu, estão batalhando para levar a voz do rap a novos horizontes e conquistar ainda mais espaço nos palcos”, diz MC Luanna.

“O show será simbólico não só pelo encontro de três lendas do hip hop, mas também por promover o rap feminino. Nós temos conquistado cada vez mais a cena e, ao lado da MC Luanna e da Drik, vamos mostrar nossa força”, acrescenta Duquesa.

Drik também reconhece que esse é um ótimo momento para as mulheres no rap. “Estou muito feliz que o movimento das mulheres do rap e do hip hop tem sido cada vez mais reconhecido e celebrado. Estar no palco com MC Luanna e Duquesa, por quem tenho uma grande admiração, é muito especial. Isso me inspira a seguir e me dedicar cada vez mais à arte, que transforma e ajuda tanta gente em suas jornadas”, finaliza.

Além do show de abertura das rappers, o evento contará com discotecagem de DJ Vivian e DJ Marco, este último responsável pela Discopédia, festa dedicada ao uso e à valorização do vinil.

OS ARTISTAS E A RELAÇÃO COM A CIDADE

A história de Brown, Criolo e Rael tem muitos pontos em comum, tais como o nascimento no extremo sul da capital paulistana, seus sons e formas de expressão, a representatividade para a cultura hip hop do país e o vínculo como amigos e parceiros. O fato de terem nascido em São Paulo, virou pano de fundo tanto para a construção das apresentações recentes como a do evento único na cidade, em 22 de fevereiro. Mas não é a São Paulo tradicional dos cartões postais, repleta de edifícios e arranha-céus. É um lugar mais íntimo, subjetivo, onde os três cresceram e conheceram o rap. A exibição evidencia o orgulho das raízes e como elas são cruciais em nossa história e caminhada.

O encontro carrega uma nova identidade visual, exclusiva, assinada pela Lab Fantasma & Bonus Track. Tais imagens levarão o público à experiência de um show único e especial, com direção criativa dos três artistas. O setlist não é cronológico ou linear; ele combina sonoridades e estéticas e traz, em seus 90 minutos, três blocos com diversas canções da carreira dos três, como “Não Existe Amor em SP”, “Jesus Chorou”, “Envolvidão”, “Subirusdoistiozin”, “Vida Loka, Pt. 2” e “O Hip Hop É Foda”.

SERVIÇO

Criolo, Rael e Mano Brown@São Paulo

Data: 22 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horários:

20h (abertura da casa e apresentação DJ Vivian);

21h (MC Luanna convida Drik Barbosa e Duquesa);

22h (DJ Marco);

23h (horário do show principal).

Local: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Classificação etária: 18 anos desacompanhado. Menores de 17 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitação: 4 ingressos por CPF, limitado a 2 ingressos meia-entrada.

Vendas:

Venda física nas lojas EVENTIM e no Espaço UNIMED.

Valores:

Pista 3º: R$ 110,00 (meia idoso) | R$ 180,00 (ingresso solidário) | R$ 240,00 (inteira)

Pista 4º: R$ 140,00 (meia) | R$ 140,00 (meia PCD) | R$ 260,00 (inteira)

Pista 5º: R$ 140,00 (meia) | R$ 280,00 (inteira)

Camarotes A: R$ 340,00 (preço único)

Camarotes B: R$ 320,00 (preço único)

Ingressos: https://www.eventim.com.br/crioloraelemanobrown