MC Kekel e DJ Perera lançam EP “Ex de Novo”

Ao revisar os contatinhos da vida amorosa e avaliar se vale um flashback, todo mundo já ficou na dúvida: “Ex de Novo”? Se for com o novo trabalho de MC Kekel e DJ Perera, a resposta é com certeza! Inspirados por essa temática, os artistas lançam um EP em conjunto, batizado de “Ex de Novo”. Com seis tracks inéditas, o projeto chega em todas as plataformas de áudio e ao YouTube pela GR6.

“A parceria com o DJ Perera na produção desse EP foi um presente. A gente conseguiu fazer um projeto que tem a cara do verão e combina com esse clima de festa, zoeira e azaração”, diz Kekel. Como não poderia deixar de ser, o novo trabalho traz o melhor do funk e promete colocar todo mundo para dançar ao som de tracks animadas e letras irreverentes – características marcantes dos hits colecionados por MC Kekel. Um dos grandes nomes do gênero musical, o artista é o responsável por sucessos como “Amor de Verdade”, “Namorar Pra Que” e “Eterna Sacanagem”, e soma mais de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além de superar a marca de 82 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube.

“Os melhores sempre andam juntos, né? É um grande prazer trabalhar com o Kekel, um cara que eu admiro e que conquistou merecidamente muito respeito e carinho na cena. Além disso, ter o MC Don Juan participando da música de destaque do projeto também foi uma honra”, completa o DJ, que também traz no currículo participações em faixas que somam milhões de reproduções nas plataformas de música e vídeo, como “Set dos Casados”, “Doutora 3” e “Fazer Falta” que, juntas, somam mais de meio bilhão de plays somente no Spotify.

Perera faz referência à track “Na Maldade da Minha Ex”, em feat com Don Juan, primeira da lista do EP. Na sequência, ele e Kekel embalam “Beijo e Tchau”, “O Troco”, “TBT”, “Só Pra Pá” e “Bagulho Doido”.

Se depender dessa parceria, vai ter muito “Ex de Novo” rolando nesse verão!

EP “Ex de Novo” – MC Kekel e DJ Perera

Lançamento GR6 – 06 de fevereiro/2025

Tracklist:

1- Na Maldade da Minha Ex (DJ Perera, MC Kekel e MC Don Juan)

2- Beijo e Tchau (DJ Perera, MC Kekel)

3- O Troco (DJ Perera, MC Kekel)

4- TBT (DJ Perera, MC Kekel)

5- Só Pra Pá (DJ Perera, MC Kekel)

6- Bagulho Doido (DJ Perera, MC Kekel)