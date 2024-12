Mc Hariel grava clipe na África com Memphis Depay

Música e futebol são parcerias que costumam dar certo, prova disso é a união do Mc Hariel com o craque holandês do Corinthians e rapper Memphis Depay.

Hariel, que acaba de ganhar o prêmio Multishow com a música “A dança” com participação especial de Gilberto Gil, embarcou para África ao encontro de Memphis Depay, onde a dupla está gravando um clipe do Ep que estão preparando para lançar em 2025.

A ideia de gravar na África foi escolhida a dedo por Memphis, pois Gana é o país de origem do seu pai.

A faixa “Falando com as Favelas”, faz parte do EP de 4 faixas que será lançado no início de 2025. O clipe está previsto para lançamento em janeiro de 2025.

A parceria entre Mc Hariel e Memphis vem dando muito certo, desde a chegada do astro no Brasil. “O Memphis é gente da gente, gosta de música, da quebrada e é nosso ídolo no futebol, estou muito feliz, estar na África é uma realização, por ser um país tão conectado e similar com o Brasil, estou me sentindo em casa de verdade”, diz Hariel.

Para Memphis, tem sido engrandecedor essa parceria com Hariel. “Outro dia o Hari me levou na quebrada dele, hoje eu fiz questão que ele viesse conhecer as minhas origens, a cultura africana que ama funk e futebol” diz o atleta.