MC Hariel e Gilberto Gil celebram encontro de gerações lançando o feat “A Dança”

Gilberto Gil, símbolo da MPB há muitas décadas, e MC Hariel, referência do funk paulista atual, se unem para lançar o single “A Dança”. Dois homens notáveis unem gêneros musicais distintos num surpreendente encontro de gerações. A canção chegou nessa quinta-feira (22), em todos os tocadores musicais, representando a terceira faixa prévia do álbum “Funk Superação”, previsto para ser lançado no fim deste mês.

Ouça:

Para além da música, “A Dança” simboliza uma conversa intensa entre Hariel e Gil, em que ambos trocam suas visões e experiências de mundo, costuradas por versos profundos e uma melodia tocante, combinada à participação de um coral de crianças de comunidade, dando um toque de suavidade à canção, ao mesmo tempo em que fortalece sua mensagem. “Gravar com Gil é um sonho que eu nunca imaginava, feliz demais por esse momento que vou guardar para sempre na minha memória.”, declarou Hariel.

“Funk Superação”, álbum acústico de Hariel, está previsto para ser lançado no dia 29/08. O projeto conta com 14 faixas e participações de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Iza e Péricles. Duas faixas já foram lançadas previamente: “Vida Louca, bela e curta” e “Salve Jorge”.