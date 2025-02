MC Durrony se une a MC TH no novo single “Criada na Zona Sul”

Ninguém melhor que duas crias de Duque Caxias para produzirem um funk que ressalta a baixada fluminense, local onde nasceram, cresceram e começaram suas carreiras. MC Durrony e MC TH frequentaram os bailes locais da região e, no ritmo envolvente do 150 BPM, eles se unem para lançar o single “Criada na Zona Sul”. A música foi disponibilizada em todos os tocadores digitais nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Confira:

A canção fala de pessoas que foram criadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, área nobre da cidade, mas que curtem ir para as festas na favela. O refrão diz: ‘’Criada na Zona Sul / Mas não sai da favela / O que que a Nova Holanda tem / Que chamou a atenção dela? / Criada na Zona Sul / Mas não sai da favela / O que que o PU tem / Que chamou a atenção dela?’’. Com um flow marcante e muito tamborzão, a nova faixa promete ser um hit do carnaval que se aproxima.

Criadores de vários sucessos do funk carioca, MC TH tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumula hits em seu currículo. Já MC Durrony é uma das vozes mais promissoras do cenário na atualidade, com diversos sucessos que ocupam as maiores playlists de funk no momento. Ambos carregam a essência do gênero musical em todas as suas produções.