MC Dricka surpreende com novo álbum Caldeirão com participações de Arca, Tz da Coronel e mais

MC Dricka cumpre seu papel como rainha dos fluxos. Já muito conhecida no mundo do funk, a artista teve destaque pela sua estética que se diferencia dos demais, cravando sua essência como um dos nomes femininos de maior destaque da cena. Suas músicas já percorrem grandes palcos, como o Lollapalooza 2024, The Town e Primavera Sound, agora, a MC aposta em novas experimentações musicais, propondo um novo desafio para a música urbana, permitindo que o público adentre seu universo através de sua voz ao lado das participações da venezuelana Arca, do carioca TZ da Coronel, do mineiro MC Laranjinha e outros. Caldeirão apresenta doze faixas inéditas, já disponíveis nas plataformas digitais e a faixa, “Intenção de Vapo Vapo” ganha videoclipe no YouTube. O lançamento é realizado em parceria com a Som Livre.

O projeto conta com a faixa abre-alas “Golpeame”, com um beat experimental onde Dricka rima em espanhol junto com Arca, conhecida por suas participações ao lado de Rosalía e Pabllo Vittar. Na faixa em questão, Dricka faz questão de propor um novo estilo no universo do funk, convidando todos para conhecer outro lado de sua musicalidade. Em seguida, temos “Sapatão”, uma das produções do álbum assinada por DJ S2K, com rimas para a comunidade LGBTQIAP+, da qual Dricka faz parte. Em terceiro lugar na tracklist, Dricka convida MC Laranjinha e Gordão do PC para uma produção característica do ritmo de BH intitulada “Sentimento”, porém com o toque especial de MC Dricka. Logo após, vêm “Tira Tira” e “Vem No 4 é Par”. A track “Paga de Superado” se estabelece na sexta posição da trilha, e na sétima, “Balança A Garrafinha” ao lado de MC Datorre e DJ Dozabri. Já “É Melhor Dois Enganados” faz parte de uma prévia que bombou e virou voz para diversos sets. Adiante, “Intenção do Vapo Vapo” é assinada por DJ Ery. Partindo para o final, temos “Tá Duvidando”, com MC Marlon PH convidando DJ KN de Vila Velha; a faixa já viralizou nas redes sociais, com o bordão que virou meme “Tá Enganando A Cliente”. Concluindo, “Na Party”, onde Dricka se destaca ao lado de TZ da Coronel, Gaab MC e produção dupla de Long Beatz e Drow Beats.

A artista adentra um novo momento da sua carreira, e Caldeirão era a motivação que faltava para tirar suas ideias do papel. “Caldeirão representa muito para mim. Foi um álbum que batalhei para construir e tenho certeza de que não há nada parecido no mercado. Estou ansiosa para apresentar ao público”, expressa a MC. Dricka foi anunciada na line-up do festival Rock In Rio, no Espaço Favela, em dois dias, sendo esses dias 20 e 21 de setembro, algo que o funk nunca conseguiu e a MC conquistou com seu talento. “Caldeirão” com certeza estará no repertório da artista, junto com seus maiores sucessos.

Ouça agora Caldeirão

Tracklist:

1.⁠ ⁠Mc Dricka, Arca, DJ S2K – Golpeame

2.⁠ ⁠Mc Dricka, DJ S2K – Sapatão

3.⁠ ⁠Mc Dricka, Mc Laranjinha, GORDÃO DO PC feat. Dj Lv Mdp – Sentimento

4.⁠ ⁠Mc Dricka, DJ S2K – Tira Tira

5.⁠ ⁠Mc Dricka, Dj luan pj – Vem No 4 É Par

6.⁠ ⁠Mc Dricka, Dj luan pj – Paga De Superado

7.⁠ ⁠Mc Dricka, Mc Datorre, DJ Dozabri – Balançando A Garrafinha

8.⁠ ⁠Mc Dricka, DJ Guih da ZO – É Melhor Dois Enganados

9.⁠ ⁠Mc Dricka, DJ Ery – Intenção do Vapo Vapo

10.⁠ ⁠Mc Dricka, Mc Marlon PH, DJ KN DE VILA VELHA – Ta Duvidando

11.⁠ ⁠Mc Dricka, DJ S2K – Ta Enganando A Cliente

12.⁠ ⁠Mc Dricka, Tz da coronel, Gabb Mc, Long Beatz, Drow Beats- “Na Party”

