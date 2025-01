MC Daniel pede Lorena Maria em casamento

No último sábado, dia 4, o cantor MC Daniel, de 26 anos, fez um anúncio especial em suas redes sociais ao revelar que pediu sua namorada, Lorena Maria, de 25 anos, em casamento. A proposta ocorreu após um passeio de helicóptero, um momento que ele descreveu como inesquecível.

Em sua conta no Instagram, MC Daniel expressou sua alegria e amor pela agora noiva com uma mensagem tocante: “365 flores para você lembrar, a cada dia, o quanto é importante e especial para mim”.

A relação entre os dois ganhou um novo capítulo com a expectativa da chegada do primeiro filho, prevista para agosto. Recentemente, Lorena compartilhou detalhes sobre a fase delicada que viveram antes da descoberta da gravidez durante uma entrevista ao podcast PodDelas. Ela revelou que estava considerando terminar o relacionamento com MC Daniel antes de saber da gestação.

“Nesse dia em que descobri, eu queria terminar com ele. Fiz um texto por mensagem e ele ficou completamente sem entender. Mas fiz o teste e logo contei a verdade”, relatou Lorena, revelando a confusão emocional que a acompanhou naquele momento.

A influenciadora também comentou sobre a dificuldade em planejar uma surpresa romântica na ocasião: “Mandei mensagem desesperada para ele. Seria legal fazer algo especial, mas eu não tive cabeça para isso. Ele ficou doido com a situação”.

Apesar da nova realidade que se aproxima, Lorena admitiu que formar uma família não era um sonho idealizado por ela: “Nunca idealizei isso. Pelo contrário, sempre sonhei com a minha carreira”.