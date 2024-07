MC Daniel é o centésimo palestrante do RD Summit

Faltam apenas 100 dias para o maior evento de Marketing, Vendas e Ecommerce da América Latina. Organizado pela RD Station, líder em soluções de tecnologia de marketing digital e vendas no Brasil, o RD Summit acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 6 e 8 de novembro. E para aumentar ainda mais a expectativa, a organização traz mais uma novidade: o 100º palestrante confirmado será o cantor e compositor MC Daniel.

Figura proeminente do funk, além de empresário, MC Daniel tem revolucionado o mercado publicitário com sua imagem marcante. Como um dos sócios do Grupo Lyons, ele compartilhará suas estratégias de negócios e o impressionante crescimento de sua carreira impulsionado pela publicidade, abrindo novos caminhos para artistas do gênero.

“Sou o palestrante número 100! Irei palestrar sobre minha história, minha vida e como sou um cantor e empresário. Estou muito ansioso e espero que eu possa tocar o coração dos participantes e ajudar cada um de alguma forma”, comenta MC Daniel.

Pelo segundo ano consecutivo na capital paulista, o RD Summit terá mais de 120 horas de conteúdo ao longo dos três dias de evento, com palestras e diversos painéis. São seis trilhas dedicadas: Marketing; Vendas; Ecommerce; Gestão e Estratégia; Customer Success e Experiência de Clientes; e Desenvolvimento Pessoal.

Evento terá mais de 150 palestrantes

MC Daniel não é a única novidade entre os palestrantes. Também foram confirmados Kyle Poyar, da OpenView; Márcio Ballas, improvisador e apresentador de programas televisivos; Higo Lopes, Gerente de Marketing na Granado Pharmácias; Luciano Potter, jornalista e apresentador e Aaron Ross, empresário e Autor dos best-sellers “Receita Previsível” e “Hipercrescimento”.

Eles se juntam a um grande time de especialistas já confirmados, como João Branco , Profissional de Marketing, Professor, Escritor e Palestrante; Ana Couto – Especialista de branding e escritora; Ricardo Silvestre – CEO da Black Influencer, Marcelo Germano – CEO da EAG – Empresa Autogerenciável; Dafna Blaschkauer – executiva global (com passagens pela Nike, Apple e Microsoft); Carlos Busch – Diretor da Busch Advisory e Board Member da Forbes Business Council; Nathália Rodrigues , CEO e fundadora da Nath Finanças; Rita von Hunty , arte-educadora, professora e youtuber; Rafael Portugal – ator, palestrante e humorista; e Aaron Ross.

“Ter uma pluralidade tão grande de pessoas em nossos palcos, os maiores especialistas de suas áreas, somado a grandes artistas com seus cases de marketing e compartilhando experiências, mostra o quanto nosso projeto está evoluindo para todos os segmentos. São profissionais que inspiram todos os participantes e, além disso, o evento representa não apenas uma oportunidade de aprendizado e networking para profissionais de marketing e vendas, mas também um ponto de encontro onde novas ideias e inovações ganham vida, sendo um catalisador para o crescimento do marketing na América Latina”, comenta Denis Braguini Bevacqua, Diretor de Eventos da RD Station.

Na edição de 2023, o evento gerou mais de 130 milhões em negócios e para a edição deste ano muitas parcerias são esperadas. A expectativa é a participação de 20 mil pessoas, que serão impactadas por 200 marcas e mais de 150 palestras, apontando tendências e inovações mundiais.

Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: diário, com direito de entrada em uma data fixa; passaporte, que garante lugar nos três dias do evento; e o VIP, com acessos exclusivos durante os três dias.