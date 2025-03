MC Daniel e Lorena Maria fazem mesversário de filho com tema Harry Potter

O nascimento do primeiro filho de Lorena Maria e MC Daniel, batizado como Ton Rás Widle Severo Potter, foi marcado por uma celebração que homenageou a icônica saga Harry Potter. O evento contou com uma decoração temática que trouxe referências ao universo mágico, incluindo detalhes que remetem ao famoso Castelo de Hogwarts.

Desde o parto, que ocorreu em fevereiro, Lorena enfrentou críticas nas redes sociais sobre sua maternidade, mas respondeu de forma firme, defendendo suas escolhas e celebrando a nova fase da vida ao lado do companheiro. Por sua vez, MC Daniel decidiu interromper temporariamente sua agenda de shows para se dedicar integralmente à esposa e ao recém-nascido.

O casal já havia dado um passo importante em seu relacionamento no início deste ano, quando MC Daniel surpreendeu Lorena com um pedido de casamento em um helicóptero. A revelação da gravidez aconteceu após apenas três meses de namoro, o que gerou grande expectativa entre os fãs.

A celebração do nascimento de Rás foi não apenas uma festa familiar, mas também um momento de alegria compartilhada com os seguidores nas redes sociais, que acompanharam cada passo dessa jornada do casal.