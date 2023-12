MC Daniel abandona show depois de ser xingado pelo público e sai escoltado; veja o vídeo

O funkeiro MC Daniel deixou o palco durante um show em Cuiabá, nesta sexta-feira, depois de uma discussão com o público. Segundo a equipe do cantor, algumas das pessoas na plateia fizeram sinais de uma facção criminosa de Mato Grosso.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o cantor discutindo com o público. “Sou cantor, canto para ajudar a minha família. Se você é bandido mesmo nem deveria estar me xingando. Esse é o exemplo que você dá, senhor?”, ele diz, em um momento.

Em resposta, é possível ouvir um homem dizendo “aqui é CV”, sigla para Comando Vermelho. Algumas pessoas xingaram o funkeiro e jogaram copos e outros objetos em sua direção. Ele precisou ser escoltado.

“Meu partido é Jesus Cristo, não sou criminoso”, Daniel escreveu em publicação no Instagram.

“Em mais um episódio polêmico, MC Daniel e sua equipe abandonam palco durante show após pessoas que estavam presentes no evento começarem a fazer o sinal de uma facção que domina o estado do Mato Grosso.



"Se você é bandido mesmo, você não tinha que estar ai me xingando" disse o… pic.twitter.com/0nJsUTQkDV