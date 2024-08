MC Caverinha e Kayblack apresentam clipe de “Única”, segunda colaboração musical dos irmãos do trap, nesta terça (27)

É a realeza do trap em cena mais uma vez! MC Caverinha lança nesta terça-feira, 27 de agosto, um novo clipe de seu álbum “Relatos”, lançado em maio deste ano. A faixa escolhida da vez é “Única” – um dos destaques do disco – e conta com uma participação mais do que especial, estendida também ao vídeo: Kayblack, irmão mais velho do jovem MC. A produção audiovisual é um lançamento da GR6 e pode ser conferida no canal oficial de Caverinha no YouTube – assista aqui.

Com estética inspirada no drill londrino, o videoclipe chega com um visual mais sério, reforçando uma imagem mais madura de Kauê – nome de batismo de MC Caverinha -, que cresceu em cima dos palcos após estourar com o hit “Não Pisa no Meu Boot” (2019), quando tinha apenas 11 anos. Atualmente, aos 16, o trapper de Mogi das Cruzes/SP não deixa dúvidas de que seu talento veio para ficar. “Tô muito feliz de tá lançando esse clipe agora, de uma faixa que eu curto tanto do meu álbum. E ainda mais do lado do meu irmão, tá ligado? Nossa parceria na vida e na música é daora demais, esquece!”, diz Caverinha.

Kayblack e MC Caverinha – Bruno G/ Divulgação GR6

“Única” é uma track dançante, que mistura as rimas do trap com um beat de referências latinas, além de trazer Caverinha e Kayblack cantando expressões e trechos em espanhol. Sobre esta segunda colaboração musical dos irmãos do trap – a primeira foi o estrondoso sucesso “Cartão Black”, que ocupou o topo dos charts de música em 2023, e já soma mais de 151 milhões de plays no Spotify e 85 milhões de views no YouTube -, Kayblack comenta e não esconde a admiração pelo mais novo: “O mlk tá voando demais! Primeiro com o álbum e agora no clipe, cheio de atitude. É sempre bom demais trampar do lado dele nas músicas, a gente tem uma troca muito boa. E pô, o talento e a postura são de família, né? (risos)”.

Feliz com o resultado da produção audiovisual, Caverinha faz questão de convidar o público para conferir o vídeo. “Espero que quem curtiu meu álbum ‘Relatos’ e quem curte a vibe de ‘Única’ corra lá pra ver o clipe, que tá bom demais! Sou suspeito de falar? Sou! Mas garanto que vocês não vao se arrepender”, brinca o jovem trapper.

Clipe de “Única” – MC Caverinha e Kayblack

Lançamento GR6 – 27 de agosto/2024

