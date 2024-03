MC Cabelinho inicia turnê na Europa

Um dos artistas mais bombados do momento, MC Cabelinho embarca para a Europa com shows marcados em Portugal, Luxemburgo e Espanha. No fim do mês de março, o cantor passará por Lisboa, Porto e Esch-Sur-Alzette, e no início de abril, por Gandia e Palma.

Sua primeira parada é o NewGang Festival, na Altice Arena, na capital lusitana, no dia 28 de março, que já está com os ingressos esgotados. Uma das maiores casas de show do país, já recebeu fenômenos internacionais como Madonna, Justin Bieber, Rosalía e outros. No dia seguinte (29), o artista participa da festa SÓTRAP in Porto, na Super Bock Arena.

No dia 31, o carioca faz sua estreia em Luxemburgo, no Rockhal, palco onde grandes artistas como Dadju, Lil Tecca e Omah Lay se apresentaram. Já em abril, ele desembarca em Gandia para um show no dia 2. Finalizando a Eurotour, MC Cabelinho se apresenta no dia 3 no evento Rebel Island, no BelleVue Club, em Palma, capital da ilha espanhola de Mallorca.

Essa não será a primeira vez do Little Hair no Velho Continente. Em outubro de 2022, MC Cabelinho esteve em Portugal e na Inglaterra para shows em Lisboa e Londres. No fim do mesmo ano, lançou “LITTLE LOVE”, que teve a melhor estreia de um álbum de rap na história do Spotify Brasil e foi o sexto maior debut geral de álbum da plataforma no país, com 5,4 milhões de streams. O disco, que conta com a participação de artistas como Ludmilla, Gloria Groove e Baco Exu do Blues, chegou à segunda posição do TOP 50 Álbuns Brasil. Por meses, o cantor manteve seus dois últimos trabalhos de estúdio entre os mais escutados do país no aplicativo.