MC Cabelinho faz duras críticas à sociedade em “Carta Aberta”

MC Cabelinho tem muito a falar em seu novo single, “CARTA ABERTA”. O cantor, compositor e ator faz diversas críticas à sociedade na faixa. Escrita por ele e produzida por Palma, a música de letra forte vem acompanhada de um clipe com imagens que ilustram seu posicionamento, que conta com a participação de Slipmami.

Dirigido por Rafael Carmo, o vídeo traz cenas de descriminação racial que viram um espetáculo midiático; o amor dos supostos fãs que, quando ele está em alta, o veneram, mas logo depois o atacam, representando a mudança drástica do comportamento do público de acordo com as notícias; além da alienação da população pelas redes sociais.

Em cenas fortes, pessoas andam vendadas pelas ruas sem nem saber para onde estão indo, apenas seguem o fluxo da multidão, enquanto outro momento mostra o cantor com as costas apunhaladas por facas. Cabelinho, que segue o Candomblé, uma das religiões de matriz africana mais populares no mundo, também homenageia sua crença com uma mesa de oferendas para Oxóssi. Ele já sofreu intolerância religiosa na internet por defender sua fé.

O artista aproveitou a música para fazer uma “carta aberta” a todos que se preocupam com a vida alheia, enquanto ele segue focado em fazer seu trabalho. A letra versa também sobre as dificuldades enfrentadas pelo cantor na vida pública. “Eu vi vários dizer que sonha em ter minha vida / Será que tu aguentaria o meu lugar / A fama é algo que várias pessoas querem / Mas não imagina o preço a se pagar”.

A parceria de Cabelinho e Palma não é de hoje. Os dois já trabalharam juntos no álbum de sucesso “LITTLE LOVE” e em sua versão estendida “LITTLE LOVE DELUXE”.