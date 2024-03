MC Bob Rum lança homenagem a MC Marcinho em single ‘Mensageiro do Amor’

Conhecido como o príncipe do funk por suas letras românticas que perpetuaram o ritmo das comunidades até os dias de hoje, MC Marcinho faleceu em agosto do ano passado, com apenas 45 anos. Em 2024, Marcinho e Bob Rum, astro do “Rap do Silva”, completariam juntos 30 anos de carreira. Transbordando a emoção pela perda do melhor amigo e com o objetivo de confortar Dona Fátima, mãe do cantor, MC Bob Rum compôs “Mensageiro do Amor”. O clipe e o single serão lançados oficialmente no dia 29 de março, nas principais plataformas digitais.

“Ainda é difícil digerir. São 30 anos de cumplicidade, respeito e amizade. Quando ele partiu, a primeira frase que me veio à mente foi ‘lugar de príncipe é ao lado do Rei (Deus)’. A canção é além da dor da saudade. Segundo meu imaginário, é como ele foi recebido nos céus. Além disso, foi uma forma de acalentar o coração da mãe dele, que era a maior preocupação do meu amigo”, conta Bob Rum sobre a música.

30 anos de carreira juntos

Bob e Marcinho marcaram juntos a história do funk desde os anos 90 e gravaram músicas que embalam os bailes até hoje, como “Escrito P’ras Princesas” e “Zona Oeste”. Antes da morte do MC, a dupla planejava a comemoração dos 30 anos de carreira na Cidade Das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro, e por isso, a locação foi escolhida para a gravação do clipe.

“Ele não vai estar lá fisicamente, mas sempre estará comigo. Planejei o clipe conforme meu coração se sente ao não vê-lo mais ao meu lado em nossas turnês, o teatro vazio e a certeza de que os anjos são seus novos parceiros de música agora”.

E também 30 anos de amizade

Com os diversos anos de carreira juntos, Bob destaca que não é fácil se acostumar a estar sozinho. “Ao longo da vida, acho que passei mais tempo com o Marcinho nas estradas e palcos do que com a minha própria família. O que me consolava era ter ele, meu irmão de alma, comigo”.

Sem o parceiro nos palcos mais, o cantor fala da importância de ter um amigo de verdade: “Desde sua despedida, ainda não me acostumei. A voz embarga e olho para o lado nas partes que ele cantava comigo. A vontade de chorar vem, mas lembro do sorriso dele e uma paz invade meu coração, pois é muito bom ter tido um amigo de verdade”.

Dona Fátima

Entre toda a emoção que envolve o novo clipe, está dona Fátima, mãe de Marcinho. Segundo Bob, a música é também uma homenagem a ela. “Em uma das minhas últimas conversas com o meu amigo, ele me confidencializou a preocupação com a mãe e eu quis de alguma forma, acalentar o coração dela”.

Segundo o cantor, a semelhança entre a mãe e o filho o fazem sentir um pouco mais perto do amigo. “Lembro que em meus momentos difíceis ela sempre mandou mensagens e através da sua fé, sempre tinha uma palavra amiga. Ela ficou muito emocionada e feliz com a homenagem e para mim, foi uma forma simplória de dizer a ela que estarei sempre aqui”.

O príncipe do funk

Com a homenagem prestes a estrear no youtube e nas principais plataformas, Bob afirma que quer perpetuar o legado construído com Marcinho. “A cultura do funk é tão imensa, são tantas engrenagens que não cabe ter um rei, um dono, um chefe. Deus enviou o ‘mensageiro do amor’ para ser um príncipe e foi um dos maiores representantes que já tivemos.

A partir do lançamento, a música passará a integrar também o setlist de Bob, e será apresentada no evento comemorativo de 30 anos de carreira, ao lado de Gisa, irmã de Marcinho, em evento que ainda será anunciado. “Estávamos planejando esse grande acontecimento, um marco em nossas carreiras, mas em ‘Bob Rum 30 anos’ podemos até não estar lado a lado, mas com certeza estaremos juntos”.