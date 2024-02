MC Bin Laden lança o single “Tropa do BL”

Funkeiro nato, MC Bin Laden, vem mostrando sua verdadeira essência: ser artista e fomentar a cultura periférica através de suas letras. Assim, ele libera o single “Tropa do BL”, encabeçado pela produtora GR6. Com as participações de MC PL Alves, MC Dricka, MC 7Belo, Luana Maia, Guizinho Niazi e a produção do DJ Gordinho da VF, seus parceiros de caminhada no mundo do funk se unem para abrilhantar ainda mais o artista recluso. A faixa estreia neste dia 1º de fevereiro nas plataformas de streaming e conta com lyric video no YouTube.

O beat produzido pelo DJ Gordinho da VF espelha a real personalidade de Bin: animado e pronto para agitar qualquer lugar. Nos versos, o enaltecimento da figura de Bin para o público, principalmente o feminino, é o que traz os MC’s convidados unidos para apresentar o hit que será sensação no carnaval de 2024.

“É uma honra fazer parte desse som e enaltecer um amigo querido e artista incrível que é o Bin. Sinto que mesmo confinado, ele sabe que estamos com ele e a Tropa do BL está a todo vapor nas ruas pelo nosso futuro campeão“, complementa MC Dricka.

A carreira de MC Bin é extensa e não se limita apenas a “Bololo HAHA” e “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, tendo até hit’s internacionais como o feat “Controllah” com o aclamado grupo Gorillaz, ”Pa’ Llamar Tu Atención”, com o cantor espanhol C.Tangana e ”How Beautiful She Is”, em parceria com o duo colombiano Salt Cathedral. Além de ocupar os perfis das plataformas de streaming de suas parcerias, já invadiu também palcos Brasil afora, como Lollapalooza Brasil, ao lado dos DJ’s Skrillex e Diplo, e Primavera Sound 2023. Contando com as passagens internacionais como turnês pelo Chile, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos, incluindo festivais como a 19ª edição do festival Warm Up 2016, organizado pelo MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York).