MBigucci tem 1.096 unidades em construção e prevê lançamento de outras 860 unidades para 2024

Depois de encerrar 2023 em uma linha crescente de vendas no segundo semestre, a construtora e incorporadora MBigucci (www.mbigucci.com.br), com sede em São Bernardo do Campo, começa o ano de 2024 com uma meta arrojada de lançamentos, com 859 unidades (sete empreendimentos) e VGV (Valor Geral de Vendas) de 600 milhões, mais que o dobro dos números de 2023.

“Com certeza a perspectiva é positiva”, afirma o presidente da empresa, Milton Bigucci. O tom de otimismo, que engloba todo mercado imobiliário, tem bons motivos: taxa de juros caindo (meta de 9% em 2024), inflação estabilizada (3% ao ano), empregos aumentado (1,4 milhão de vagas formais em 2023) e previsão de crescimento do PIB da construção civil e avanço do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) . “A economia brasileira vem dando claros sinais de crescimento; isso somado a um maior poder de compra do consumidor e mais disponibilidade de crédito para financiamentos, aumenta a confiança do empresário, que volta a colocar novos lançamentos no mercado”, completou Bigucci.

Minha Casa Minha Vida – Uma das grandes apostas do Grupo MBigucci para 2024 é o segmento econômico com sua linha EASY MBigucci. São imóveis entre R$ 220 mil a R$ 350 mil, enquadrados no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. “O segmento econômico representa 50% dos nossos lançamentos previstos (427 unidades), com empreendimentos em São Paulo (bairro Jaçanã), em Guarulhos/SP e em São Vicente, Litoral Sul do Estado”, ressaltou o diretor de Vendas, Robson Toneto. “São condomínios que na sua maioria possuem piscina, quadra, fitness, churrasqueira, entre outros espaços de lazer, mas com um valor acessível, pelo MCMV”, explicou o diretor.

No total, a construtora planeja sete lançamentos (859 novos apartamentos), englobando também o ABC Paulista (São Bernardo e São Caetano) e a Vila Carrão, na cidade de São Paulo. “Além dos lançamentos, já estão em construção pela MBigucci 1.096 unidades (11 empreendimentos) que devem ser entregues entre 2024 e 2025”, afirmou o diretor técnico, Milton Bigucci Junior.

Centro Logístico – Após a entrega da primeira fase do Centro Logístico MBigucci Business Park Santo André, 100% locado, na Av, dos Estados, 7.328, a empresa está construindo a segunda fase do empreendimento em área de 110 mil m².

Energia Limpa – Ainda no primeiro semestre de 2024, a BigTec, empresa do grupo MBigucci para energia sustentável, deverá colocar em funcionamento a expansão da usina fotovoltaica instalada como projeto piloto no Centro Logístico de Diadema, ampliando sua capacidade para 2.1 megawatts. Também já está aprovada pelos órgãos públicos a construção da segunda usina fotovoltaica da BigTec, que ficará no Centro Logístico de Santo André, com capacidade de gerar 1.5 megawatts. A exemplo da primeira usina piloto, em funcionamento desde 2020, a energia limpa gerada deverá abastecer as áreas comuns dos empreendimentos e entrar na rede de distribuição, podendo ser fornecida para locatários e outros clientes.