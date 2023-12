MBigucci é premiada pela terceira vez com o Top de Sustentabilidade da ADVB

Ao completar 40 anos em 2023, a MBigucci foi reconhecida, no dia 6/12/2023, pelo Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental (IRES) como uma construtora inovadora e que agrega o ESG (práticas Ambientais, Sociais e de Governança) à estratégia corporativa. O case premiado com o troféu Top de Sustentabilidade 2023 foi a BigTec, empresa criada pelo Grupo MBigucci para gerar Energia Limpa por meio de usinas fotovoltaicas instaladas nos Centros Logísticos da construtora. A MBigucci também foi Top de Sustentabilidade nos anos de 2022 e 2017.

“Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento sustentável, investindo em energia limpa e renovável para nossos empreendimentos e, em um futuro próximo, expandindo para nossos colaboradores e clientes”, destacou o presidente da BigTec, Milton Bigucci Junior, que também é diretor técnico da MBigucci. Bigucci recebeu o troféu das mãos do presidente da ADVB, Miguel Ignatios, do coordenador geral do IRES, Lívio Giosa e do secretário adjunto de governo de São Bernardo do Campo, Fernando Longo, representando o prefeito Orlando Morando.

A primeira usina fotovoltaica teste da BigTec entrou em funcionamento em novembro de 2020 no Centro Logístico MBigucci Business Park Diadema/SP. Parte da energia gerada limpa pela usina abastece as áreas comuns do condomínio (portaria, guarita, vestiários, restaurante, iluminação externa) e a outra parte é distribuída, abastecendo algumas empresas do local. “A energia excedente é redirecionada para a rede elétrica, gerando créditos para os usuários. Este modelo circular de energia sustenta uma cadeia de valor que beneficia todos os envolvidos, desde o produtor até o consumidor final”, explicou Bigucci Junior.

A previsão do Grupo MBigucci é expandir a energia limpa com a instalação de novas usinas fotovoltaicas em outros Centros Logísticos da construtora, gerando mais de 3.5 MW com capacidade para abastecer cerca de 4 mil casas/12 mil pessoas, promovendo a sustentabilidade ambiental, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e minimizando desperdícios.

A escolha das empresas premiadas se deu por pesquisa do corpo técnico da ADVB sobre as ações desenvolvidas nos últimos anos. “São práticas inspiradoras, reconhecidas pelo seu papel transformador na humanidade ”, destacou o coordenador do IRES, Lívio Giosa.

O evento de premiação ocorreu no Centro Histórico de São Paulo e contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também foi homenageado, de secretários municipais, estaduais e dos principais executivos das empresas premiadas.

MAIS RECONHECIMENTO – No dia 5 de dezembro/2023 as ações criativas e inovadoras do Departamento de Marketing da MBigucci foram reconhecidas e destacadas pela ABCCOM, no maior prêmio regional de Comunicação. Os cases premiados foram: Melhor Campanha de Endomarketing e/ou Comunicação interna: “Álbum de Figurinhas – Torcida MBigucci”, que levou o Lobo de Ouro e Melhor Ação Social com “Carreata do Agasalho Big Riso/ACIGABC”, que ganhou o Lobo de Bronze. Também na noite do dia 5/12, a MBigucci foi homenageada pelo vereador Maurício Cardozo, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, por contribuir com o desenvolvimento do Bairro Rudge Ramos, local onde a MBigucci nasceu.