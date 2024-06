MBigucci comunica progressos ao Pacto Global da ONU

A MBigucci acaba de enviar à ONU (Organização das Nações Unidas) seu Relatório de Sustentabilidade 2024 (ano base 2023), também disponível em www.mbigucci.com.br/pacto-global/.

Com mais de 300 imagens e gráficos, a publicação faz uma apresentação detalhada da construtora, comunicando o progresso de suas ações com base nos dez princípios estabelecidos pelo Pacto Global, focados nos Direitos Humanos, Relações do Trabalho, Proteção Ambiental e Combate à Corrupção. O relatório também traz as práticas da MBigucci com base no ESG (Environmental, Social and Governance/Ambiental Social e Governança), além dos ODSs – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Entre os itens do relatório estão: metas para redução de água, energia e resíduos de obra; destinação de entulho; inovações tecnológicas, procedimentos para fornecedores; ações de responsabilidade social e ambiental (Big Riso, Big Vida, Big Vizinhança, Big Conhecimento e Big Ideias), entre outros.

“O mundo enfrenta uma grave crise climática. Dentro da nossa realidade, contribuímos para minimizar emissões de CO2 e gases do efeito estufa, investindo em energia renovável, transformação digital e redução de resíduos. Também incentivamos nossos colaboradores, clientes e fornecedores nestas questões,” destacou a diretora Roberta Bigucci.

A MBigucci foi uma das primeiras construtoras do Brasil a aderir voluntariamente ao Pacto Global, em 2008. Desde então, elabora e publica anualmente seu Relatório na plataforma da ONU. Além das versões impressa e on-line, o relatório possui versão em áudio para acessibilidade. A leitura foi feita voluntariamente pelos colaboradores e diretores da empresa.

Pacto Global – é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa mundial criada pela ONU, no ano 2000. Tem o objetivo de mobilizar empresas e instituições para que incluam em suas gestões princípios nas áreas de Direitos Humanos, Relações do Trabalho, Proteção Ambiental e Combate à Corrupção, alinhados às metas dos ODSs. São mais de 20 mil participantes de 162 países. O Brasil é a segunda maior rede local do mundo com 1.900 participantes.