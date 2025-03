Mbappé se revolta com racismo sofrido por colega de equipe: “Patético”

No último domingo (16), durante um confronto intenso da Premier League entre Chelsea e Arsenal, o zagueiro Wesley Fofana foi alvo de ataques racistas, gerando indignação tanto entre os jogadores quanto nas instituições esportivas. A situação se tornou ainda mais proeminente à medida que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid e capitão da Seleção Francesa, manifestou seu apoio ao colega.

Em um pronunciamento firme, Mbappé classificou os incidentes de racismo como “patéticos”, expressando sua frustração com a persistência desse tipo de comportamento. “Nada muda. É difícil acreditar que em 2025 ainda estamos enfrentando os mesmos problemas. Quero que Wes saiba que todos nós o apoiamos. Não se trata apenas de palavras; estamos aqui por ele”, afirmou o jogador francês.

O Chelsea Football Club também se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, condenando os ataques direcionados a Fofana. Em um comunicado divulgado após a partida, o clube londrino expressou estar “chocado e indignado” com o aumento dos insultos racistas direcionados aos seus jogadores. O comunicado destacava: “Os ataques a Wes Fofana após o jogo de ontem são inaceitáveis e não serão tolerados. Wes e todos os nossos jogadores têm nosso total apoio. Vamos trabalhar em conjunto com as autoridades para identificar os responsáveis e aplicar as sanções necessárias.”

Kylian Mbappé, que volta a campo com a Seleção Francesa na próxima quinta-feira (20) para enfrentar a Croácia às 16h45 (horário de Brasília), enfatizou a importância da união contra o racismo no esporte. Os comentários de Mbappé e a resposta do Chelsea refletem um crescente movimento dentro do futebol para combater a discriminação e promover um ambiente mais inclusivo.