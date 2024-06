Mbappé se diz aliviado por acerto com Real Madrid e revela que PSG ‘foi violento’

Mbappé está com a seleção francesa para a disputa da Eurocopa, mas não escapou das perguntas sobre o acerto com o Real Madrid. O atacante disse estar aliviado com o anúncio e revelou que seus últimos meses no PSG foram “violentos”.

“Todo mundo teve a informação. É oficial. É um sonho, estou muito feliz, liberado e aliviado. Estou muito agradecido por chegar ao melhor clube do mundo. Muito obrigado aos que me apoiaram e aos que contribuíram para esta operação. Obrigado a Florentino Pérez, que confiou em mim, mas agora tenho que voltar para a seleção da França, onde sou capitão”, disse o jogador, antes de amistoso contra Luxemburgo

“O PSG me disse de forma violenta na minha cara que eu não jogaria esta temporada. Luis Campos [diretor esportivo do PSG] e Luis Enrique [técnico do PSG] me salvaram. Eles me disseram que eu não ia jogar muito, então eu já estava preparado. Entendo as críticas. Eu estive longe do meu nível e sei que estive pior. Tentei estar lá pelo meu time, mas para o próximo ano não espero uma temporada como esta”, afirmou Mbappé.

O QUE ACONTECEU

Mbappé foi anunciado pelo Real Madrid após não renovar seu contrato com o PSG. O atacante francês acertou com o clube merengue por cinco temporadas.

O campeão mundial era um desejo antigo do time de Madrid e virou novela em 2022. Na ocasião, o atacante sinalizou que reforçaria o time merengue, mas frustrou o presidente Florentino Pérez e permaneceu no PSG.

O atacante já tinha celebrado o acerto em postagem nas redes sociais. Ele, inclusive, postou uma foto ainda criança ao lado do ex-Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Mbappé utilizará a camisa 9, segundo o jornal francês Le Parisien. O número esteve vago no Real Madrid durante a temporada 2023/24. O número 7, que ele utilizava no PSG, pertence a Vinicius Jr. Ainda de acordo com a publicação, a ideia do atacante é passar a vestir a camisa 10 quando Luka Modric deixar a equipe merengue.