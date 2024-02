Mbappé pede salário de R$ 270 milhões para fechar com Real Madrid, diz jornal espanhol

Kylian Mbappé pode estar mais perto do Real Madrid, de acordo com a imprensa espanhola. O jornal As noticiou a pedida salarial do francês ao time espanhol: 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões). O contrato dele com o Paris Saint-Germain vai até junho de 2024.

A busca do jogador em trocar Paris por Madri não é nova. Em 2022, isso já foi debatido e era desejo do craque, mas o clube francês queria mantê-lo. E conseguiu. Agora, a principal diferença é que há desejo do PSG em negociá-lo.

A vontade de jogar no time de Vinicius Júnior, Rodrygo, Bellingham e outras estrelas é tanto que Mbappé teria até aceitado reduzir o salário. Os R$ 270 milhões anuais, mais R$ 640 milhões de luvas (120 milhões de euros), são menores que o acertado com o PSG quando o vínculo foi renovado em 2022.

Na época, o clube francês pagou R$ 696 milhões em luvas (130 milhões de euros), além de R$ 375 milhões (70 milhões de euro) no primeiro ano de contrato e R$ 428 milhões (80 milhões de euros) no segundo. Se o vínculo fosse renovado para 2025, o valor anual seria de R$ 482 milhões (90 milhões de euros). Ainda segundo o As, o PSG é o único clube capaz de cobrir esses valores, mas não há interesse em negociar.