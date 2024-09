Mbappé explica ‘revezamento’ em cobrança de pênaltis com Vini Jr

Mbappé comandou a vitória do Real Madrid sobre o Betis e explicou como será o “revezamento” com Vinicius Jr nas cobranças de pênaltis.

“É uma comunicação. O Vini chuta o primeiro e eu chuto o segundo (pênaltis). O treinador dá liberdade para nós dois e temos que ser inteligentes para ver como vai o jogo. Como falei no dia da minha apresentação, não quero forçar e chegar aqui e pegar a bola. Quero que tudo saia com naturalidade. Os pênaltis são algo que vamos fazer com naturalidade”, disse Mbappé.

O QUE ACONTECEU

O técnico Carlo Ancelotti havia deixado a definição de quem seria o batedor entre os jogadores. “É correto dar a responsabilidade [de quem baterá pênaltis] tanto para Mbappé quanto para Vinicius, então prefiro que eles decidam, porque tenho muita confiança neles”, afirmou o treinador no último sábado (31).

O comandante, inclusive, elogiou o “altruísmo” do brasileiro em ceder a cobrança de pênalti para Mbappé. O francês vinda sendo cobrado pelo jejum de gols desde a chegada do time merengue, e marcou dois contra o Betis.

“Vini Jr. cedeu o pênalti. Ele tem sido muito altruísta. Ambos [Vini e Mbappé], com Rodrygo, têm uma boa relação. Para Mbappé é importante marcar, mas avaliamos o trabalho coletivo,” afirmou o treinador. O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol, atrás apenas do Barcelona. O time volta a campo no próximo sábado (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Real Sociedad.