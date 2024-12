Mbappé erra pênalti novamente e Real Madrid perde para Athletic Bilbao

Em um desdobramento que se repete, Kylian Mbappé voltou a enfrentar dificuldades ao converter penalidades jogando pelo Real Madrid. O atacante francês, que já havia desperdiçado um pênalti em confronto contra o Liverpool na fase anterior da Liga dos Campeões, encontrou novamente problemas ao executar a cobrança. Desta vez, o erro ocorreu durante a partida contra o Athletic Bilbao, realizada nesta quarta-feira (4 de dezembro), válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Naquele momento, o Real Madrid estava em desvantagem de 1 a 0.

Após o jogo, Mbappé expressou sua frustração nas redes sociais: “Foi um resultado negativo. Cometi um grande erro em um jogo onde cada detalhe é crucial. Assumo plena responsabilidade por isso. Estou passando por uma fase complicada, mas acredito que este seja o melhor momento para reverter essa situação e demonstrar meu verdadeiro potencial”, declarou o jogador.

O Real Madrid conseguiu empatar momentaneamente com um gol de Jude Bellingham, que marcou após pegar um rebote de uma tentativa anterior de Mbappé. No entanto, a equipe adversária rapidamente retomou a liderança no placar com um gol de Guruzeta.

Com essa derrota, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, estando quatro pontos atrás do líder Barcelona. É importante destacar que o Real Madrid possui uma partida a menos devido ao adiamento do jogo contra o Valencia, motivado pelas recentes enchentes que assolaram a Espanha.